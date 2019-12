Skopje už pátý den sužuje silně znečištěné ovzduší

Skopje 23. listopadu (ČTK) - Makedonské hlavní město Skopje už pátý den sužuje silně znečištěné ovzduší. Úřady proto vydaly řadu doporučení občanům k ochraně zdraví a k omezení dalšího znečišťování, informovala dnes agentura MIA.

Obyvatelé Skopje by na pokyn úřadů měli co nejvíce omezit pohyb venku s využitím prostředků hromadné dopravy. Děti, těhotné ženy a chronicky nemocné osoby by ven neměly vycházet vůbec. Úřady kromě toho nedoporučují ani větrat otevíráním oken.

Vlastními auty by Skopjané měli jezdit pouze v nejnutnějších případech. Kromě toho je omezen průjezd těžkých nákladních vozidel a kamionů přes město.

Obyvatelé byli rovněž vyzváni, aby při topení používali jen suché a čisté dříví, žádná fosilní paliva, odpadky, barvené či lakované dřevo ani kusy starého nábytku. Odložit je také nutné veškeré aktivity, při kterých se používají barvy, laky a nejrůznější chemikálie, které znečišťují ovzduší.

Makedonská metropole je mimořádně zamořená malými pevnými částicemi o velikosti pod deset mikrometrů (PM10). Dnes ráno byla v centru naměřena hodnota 147,13 mikrogramu na metr krychlový, přičemž evropský limit činí 40 mikrogramů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23.11.2016

Tweet

Datum uveřejnění: 23. listopadu 2016

Poslední změna: 28. listopadu 2016

Počet shlédnutí: 868