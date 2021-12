Škoda investuje přes 2 mld. Kč do přestavby teplárny, bude spalovat biomasu

Mladá Boleslav 1. prosince (ČTK) - Automobilka Škoda Auto investuje 80 milionů eur (přes dvě miliardy korun) do přestavby své teplárny Ško-Energo, která teplem zásobuje výrobní závod, ale i domácnosti a další firmy v Mladé Boleslavi. Teplárna bude spalovat pouze biomasu. Přestavěná teplárna má být uvedena do provozu do konce roku 2025, řekl dnes novinářům člen představenstva Škody Auto Michael Oeljeklaus.

Foto: Teplárna ŠKO-ENERGO (zdroj: E15.cz)



Mladoboleslavská teplárna nyní zhruba ze 70 procent spaluje uhlí, zbývající třetinu tvoří právě biomasa. Přestavbou na stoprocentní spalování biomasy se ušetří zhruba 400.000 tun CO 2 ročně. "Což odpovídá emisím CO 2 , které vyprodukuje 40.000 obyvatel ČR za celý rok," uvedl Oeljeklaus. Biomasu chce Škoda používat s využitím štěpky z českých státních lesů.

Škoda chce v druhé polovině dekády ve všech českých závodech dosáhnout uhlíkové neutrality, od roku 2020 je CO 2 neutrální například závod Vrchlabí. Přispět k tomu má kromě přestavby teplárny například i využívání recyklované vody, v roce 2025 chce Škoda ve svých závodech používat pouze recyklovanou vodu z lokálních čističek, do tohoto projektu chce investovat 55 milionů eur (asi 1,4 miliardy Kč). Oproti roku 2010 se již podařilo snížit spotřebu vody o 37 procent, zhruba 44 procent nyní tvoří recyklovaná voda.

Investice do udržitelnosti neovlivní podle Oeljeklause ani pandemie koronaviru, ale ani krize s nedostatkem čipů. "Covidová pandemie a problémy s nedostatkem čipů nás samozřejmě nemůžou nechat klidnými, stojí to hodně peněz, budeme muset být skromnější, ale nic to nemění na naší strategii, nic to nemění na našem plánování," řekl Oeljeklaus. Peníze na investice, například na přestavbu teplárny nebo do recyklace vody, má podle něj Škoda na rezervních účtech a jsou tak připravené k použití. "Budeme trvat na dodržení původních plánů, pandemie ani nedostatek polovodičů nám v tom nemůže zabránit," dodal Oeljeklaus.

Člen představenstva Karsten Schnake uvedl, že pandemie covidu naopak urychlí přechod k ekologičtější výrobě. Kvůli covidu je například problém s dodávkami plastů, což automobilku donutilo začít rychleji používat recyklované materiály. "Jsou velké problémy s dodávkami plastů a díky tomu jsou ty recykláty mnohem dostupnější a zajímavější, proto předpokládám, že v nových vozech budeme využívat recyklované materiály," řekl Schnake. Recyklované výrobky jsou navíc podle něj mnohdy levnější.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice. Během letošního roku musela několikrát výrazně omezit či zcela zastavit výrobu kvůli nedostatku čipů. Firma očekává, že do konce letošního roku kvůli nedostatku dílů vyrobí zhruba o 250.000 vozů méně. Automobilka Škoda Auto v období od ledna do září téměř zdvojnásobila provozní zisk na 900 milionů eur (zhruba 23 miliard Kč) ze 469 milionů eur před rokem.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 12. 2021

Tweet

Datum uveřejnění: 1. prosince 2021

Poslední změna: 15. prosince 2021

Počet shlédnutí: 152