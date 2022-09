Síkela chce brzy předložit novelu k zakládání energetických společenství

Praha 22. září (ČTK) - Energetickou novelu k možnosti zakládání energetických společenství a sdílení místně vyrobené elektřiny jejich členy chce ministerstvo průmyslu a obchodu předložit do připomínkového řízení nejpozději v prvním říjnovém týdnu. Na dnešním sněmovním semináři o komunitní energetice to řekl ministr Jozef Síkela (za STAN). Nejpozději od ledna příštího roku by měla být podle něho účinná změna vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) upravující pravidla trhu elektřinou, jež se bude týkat například sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů v bytových domech.

Foto: PIRO4D@Pixabay.com



"Novela energetického zákona bude komplexně upravovat energetická společenství, jejich práva a povinnosti a dále ustanovení související s podporou výstavby obnovitelných zdrojů. Bude transponovat směrnici o vnitřním trhu s elektřinou a směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů," uvedl Síkela. Vláda by podle něho měla předlohu projednat do konce roku.

Je ale podle ministra možné, že se ministerstvo vydá rychlejší cestou, a energetická novela by zakotvila jen energetická společenství. "Tato právní úprava ale nebude komplexně postihovat všechna práva a povinnosti energetických společenství, které stanoví evropská směrnice," řekl.

Změny energetického zákona jsou nutné pro možné fungování dvou ze tří druhů energetických společenství, vyplynulo z ministrova vyjádření. Jde o komunity s vlastní distribuční sítí, což mohou být podle Síkely chatové oblasti nebo sídliště se solárními panely na střechách budov a ukládáním elektřiny v jedné nebo ve více bateriích. Druhým případem jsou komunity se členy v rozsáhlejším území, které by sdílely elektřinu veřejnou distribuční sítí. Pouze změna vyhlášek ERÚ by podle Síkely umožnila činnost energetických společenství v jednotlivých bytových domech. Domácnosti v domě by sdílely elektřinu ze střešních solárních panelů uloženou v baterii.

V legislativním procesu už je energetická novela, která zvyšuje z deseti na 50 kilowattů limit výkonu menších solárních elektráren, od kterého musejí jejich majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnost. Zjednodušit by měla také povolování těchto zařízení.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22. 9. 2022

Tweet

Datum uveřejnění: 22.9.22

Poslední změna: 29.9.2022

Počet shlédnutí: 5