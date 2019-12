Shell a British Airways plánují výrobu leteckého paliva z odpadu

Londýn 21. srpna (ČTK) - Ropná společnost Shell, letecký přepravce British Airways a firma Velocys plánují postavit první evropskou továrnu pro masovou výrobu leteckého paliva z domácího a průmyslového odpadu. Pohonné hmoty z této továrny by letadla mohla začít využívat od roku 2024, napsala agentura Reuters.

Stavba továrny na severu Anglie by mohla začít v roce 2021. Firmy zatím do projektu investovaly 7,3 milionu liber (přes 200 milionů Kč), téměř půl milionem liber přispěla rovněž britská vláda. Konečné náklady na výstavbu továrny, která by mohla vytvořit kolem 130 pracovních míst, se podle Reuters odhadují na stovky milionů liber.

Využívání biopaliv by se mohlo stát důležitým prvkem ve snaze leteckého průmyslu o omezování emisí skleníkových plynů. Podíl letecké přepravy na globálních emisích oxidu uhličitého se v současnosti pohybuje kolem 2,5 procenta. Podle společnosti Velocys bude biopalivo vyráběné v nové továrně uvolňovat o zhruba 70 procent méně skleníkových plynů než fosilní paliva.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21.8.2019

