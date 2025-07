Senát zřejmě schválí zavedení oblastí pro snazší budování obnovitelné energie

Praha 1. července (ČTK) - Senát zřejmě schválí nový zákon o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie. Má usnadnit vznik fotovoltaických a větrných elektráren prostřednictvím zavedení oblastí, v nichž je budou úřady schvalovat ve zjednodušeném režimu. Návrh zákona doporučil schválit minulý týden senátní hospodářský výbor a dnes ho podpořila i senátní komise pro rozvoj venkova. Senátorka Hana Žáková (STAN) by měla na plénu přednést doprovodné usnesení, které má propojit budování větrných elektráren s budováním vysílačů pro mobilní signál a internet. ČTK to řekl předseda komise Jiří Vosecký (STAN).

Foto: Archiv CZ Biom



Cílem nového zákona je podle ministerstva životního prostředí zvyšovat míru soběstačnosti ve vyrobené energii. Vzhledem k očekávanému zvyšování spotřeby elektřiny v průmyslu je podle ministerstva v bezpečnostním zájmu země posílit výrobu na českém území, a to zejména stavbou jaderných a obnovitelných zdrojů.



Návrh zavádí takzvané akcelerační oblasti, kde budou obnovitelné zdroje schvalovány ve zjednodušeném režimu. Předem vymezené podmínky v takzvaných akceleračních zónách mají podle ministerstva životního prostředí snížit administrativní zátěž investorů. Projekty, které budou v souladu s evropskou směrnicí, nebudou podléhat procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Jednodušší schvalování se bude týkat nejen samotných zdrojů elektřiny, ale i navazující infrastruktury, jako jsou transformátory, elektrická vedení nebo akumulátory.



Samotné vymezení akceleračních oblastí budou úřadu stanovovat na třech úrovních. Konkrétně půjde o územní plány obcí, dále v zásadách územního rozvoje krajů a na celostátní úrovni územním rozvojovým plánem. Konflikty mezi vznikem akcelerační zóny a rozvojovými plány obcí se nepředpokládají, protože oblasti pro obnovitelné zdroje budou muset vznikat přinejmenším 500 metrů od zastavěného území.



Zákon také zavádí poplatek z větrných elektráren určený obcím. Bude se odvíjet od množství vyrobené elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu. Za jednu megawatthodinu takto vyrobené elektřiny bude provozovatel platit 50 korun a to se bude násobit místním koeficientem.



Na plénu by mělo zaznít doprovodné usnesení, v němž by se Senát obrátil na vládu, aby budování větrných elektráren propojila s pokrytím takzvaných bílých míst mobilním signálem. Podle senátora Voseckého existuje řada nepokrytých míst, kde si lidé třeba v případě nouze nemůžou ani zavolat pomoc, a odpovědná místa se jen vymlouvají. Vysílače by se tak staly součástí infrastruktury energetické bezpečnosti. Podle dřívějšího vyjádření senátorky Žákové by to mohlo pomoci i složkám integrovaného záchranného systému.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 7. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 1.7.25

Poslední změna: 4.7.2025

Počet shlédnutí: 152