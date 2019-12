Sedm zemí zahájilo projekt energeticky úsporné veřejné dopravy

Plzeň 6. srpna (ČTK) - Městské úřady, veřejní dopravci, univerzity a konzultanti udržitelné mobility ze střední Evropy posílí roli obnovitelných zdrojů energie ve veřejné dopravě. Zahájili nový projekt mezinárodní spolupráce EfficienCE hrazený z programu Interreg Střední Evropa, kde využívá veřejnou dopravu víc než 63 procent dojíždějících. Má snížit uhlíkovou stopu v regionu, tedy emise oxidu uhličitého, řekl dnes ČTK mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) René Vávro.

Do projektu se zapojilo sedm zemí. Spolu s Českem to jsou Německo, Polsko, Rakousko, Itálie, Maďarsko a Slovinsko. Dvanáct partnerů, včetně sedmi podniků veřejné dopravy, se bude v příštích třech letech snažit přispět k naplnění cílů uvedených v Bílé knize EU. K nim patří snížení emisí z dopravy do roku 2050 o 60 procent a také snížení využití "konvenčně poháněných" automobilů v MHD do roku 2030 na polovinu.

Samosprávě, organizátorům a provozovatelům veřejné dopravy má projekt pomoci s přípravou plánovacích a finančních strategií, akčních plánů a opatření pro provozování nízkouhlíkové infrastruktury. K aktivitám patří testování nových lehkých fotovoltaických materiálů, které budou napájet osvětlení, výtahy a eskalátory ve stanicích, a využití infrastruktury veřejné dopravy k nabíjení elektrických vozidel. PMDP pracují na bateriové posilovací stanici k vyrovnání špičkového zatížení v trolejové síti. "Podpoří energeticky účinné formy MHD, zejména rozvoj trolejbusů," řekl Vávro. Výsledky a zkušenosti si regiony předají.

Tříletý projekt s rozpočtem 2,4 milionu eur (téměř 62 milionů Kč) se uzavře 31. března 2022. Je hrazen z 83 procent z programu Interreg, tedy Evropským fondem pro regionální rozvoj. V plánu má celkem 29 výstupů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 6.8.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 6. srpna 2019

Poslední změna: 9. srpna 2019

Počet shlédnutí: 208