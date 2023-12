Schválení novely hodnotí zastánci OZE jako průlom, stále však vidí omezení

Praha 4. prosince (ČTK) - Schválení novely energetického zákona, která by měla umožnit vznik tzv. energetických společenství, je průlomem v rozvoji komunitní energetiky v Česku. Práce na ní však nekončí, tvrdí oborové organizace v dnešních vyjádřeních zaslaných ČTK. Podle nich novela stále obsahuje chyby, které by mohly být problémem pro zakládání společenství. Apelují zároveň na rychlé nastavení dalších podmínek pro fungování energetických komunit.

V rámci energetických společenství bude možné prostřednictvím distribuční sítě sdílet místně vyrobenou elektřinu. Sdílení elektřiny bude tak možné i na jiném předávacím místě, například z chalupy do bytu. V minulém týdnu novelu energetického zákona, která komunitní energetiku zavádí, schválila Poslanecká sněmovna. Nyní ji bude řešit Senát. V případě rychlého dokončení by mohla první společenství začít sdílet elektřinu od července příštího roku.



"Přijetí novely energetického zákona je skvělou zprávou pro domácnosti, obce i firmy. Sdílení elektřiny z vlastních bezemisních zdrojů bude dlouhodobě přispívat ke zvyšování energetické soběstačnosti a tím i snižování nákladů na elektřinu," řekl ČTK expert na komunitní energetiku Svazu moderní energetiky Martin Ander. Šéf Komory obnovitelných zdrojů energie (OZE) Štěpán Chalupa vyzdvihuje význam novely také ve stanovení základu pro digitalizaci a modernizaci celé energetiky. Sdílení elektřiny podle něj bude vhodné hlavně pro menší zdroje.



Podle svazu však současná podoba novely stále obsahuje několik zásadních omezení. Jde zejména o neumožnění zvýšení podílu hlasovacích práv obcí ve společenstvích. "Bude to snižovat motivaci obcí zapojovat do takových společenství další partnery, hlavně místní domácnosti," podotkl Ander. Dalším omezením je podle něj limit účasti domácnosti pouze na jednu skupinu sdílení. S tím souhlasí i Hnutí Duha, kterému například vadí, že poslanci nepodpořili zavedení výhodnější dynamické metody rozdělování sdílené elektřiny ani účast jednoho odběrného místa v rámci více společenství. Organizace proto doufají ještě ve změny.



Zároveň upozorňují, že pro dobré fungování komunitní energetiky budou potřeba ještě další kroky. Apelují například na rychlé založení Energetického datového centra a vhodné nastavení podmínek pro registraci a sdílení. Podmínky bude mít na starosti Energetický regulační úřad.



V komunitní energetice ovšem vidí oboroví zástupci velký potenciál. Podle expertky na energetické právo organizace Frank Bold Laury Otýpkové může Česko v příštím roce očekávat boom komunitní energetiky. "Zákon je připravený kvalitně a navíc je nyní téměř jisté, že bude schválen do konce roku. Od ledna tak budou moci vznikat energetická společenství a od července potom mohou začít sdílet elektřinu,” řekla Otýpková. Podle Hnutí Duha v současnosti uvažují o založení energetického společenství stovky subjektů. Podle člena rady UKEN a předsedy Enorkom Opavsko Jiřího Krista by do roku 2030 mohla být do nějaké formy komunitní energetiky zapojena až třetina obcí a polovina občanů.



Komora OZE ovšem nějaká velká očekávání spíše brzdí. "Současná novela není všespásná a ani nemůže mít ambici řešit všechno. Například pro spotřebitele elektřiny z okolí větrných elektráren existují i jiné, mnohdy vhodnější modely, které mohou podpořit akceptaci výstavby větrných elektráren," dodal Chalupa.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 12. 2023

