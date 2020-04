Sběrné dvory v Pardubickém kraji postupně otevírají

Pardubice 7. dubna (ČTK) - Města v Pardubickém kraji postupně otevírají sběrné dvory, které vláda povolila ode dneška otevřít. Podmínky a otevírací dobu zveřejní na svých webových stránkách, řekl ČTK například vedoucí komunálních služeb v Ústí nad Orlicí Petr Hovádek.

"Uděláme omezující opatření, pouštět budeme lidi postupně. Zavření dvorů asi lidem způsobilo problémy. Zaměstnance jsme během odstávky dali na jinou práci, chodili uklízet město," řekl Hovádek.

Kovošrot Jarý v Pardubicích měl i v nouzovém stavu otevřeno pro podnikatelské subjekty, což povolovalo vládní nařízení. Ode dneška tam může chodit i veřejnost. "Máme bezkontaktní jednání se zákazníky, to bylo vždycky kvůli prachu. Přes mikrofony zákazníkovi řekneme, kam to má vysypat. Platba je on-line," řekl ČTK podnikatel Petr Jarý.

Separační dvory v Pardubicích jsou otevřené od 1. dubna. Služby města Pardubic jejich provoz konzultovaly s ministerstvem průmyslu a obchodu. "Ministerstvo jako konzultační orgán nám sdělil, že dvory patří mezi výjimky, protože jejich služba není za úplatu. Lidé tam ukládají odpad zdarma," řekla mluvčí městské organizace Klára Sýkorová.

"Standardně na našich dvorech pracují důchodci, protože se jedná o rizikovou skupinu, nahradili jsme je jinými zaměstnanci z jiných divizí. V důsledku toho máme menší počet lidí a museli jsme upravit provozní dobu," řekla Sýkorová.

Otevřeno je pět dvorů na Hůrkách, v Rosicích, Nemošicích, Ohrazenicích a ve Svítkově. Zavřené jsou dvory Na Staré poště a v Dražkovicích, kde je centrum pro překládku odpadů. "Kdyby se nákaza dostala do této části, mohly by mít Pardubice problém s nakládáním s odpadem. Je tam kompostárna, zájem o kompost je, v tuto chvíli ale máme obavu tam občany pustit," řekla Sýkorová.

Po odmlce začali lidé podle ní do sběrných dvorů jezdit více než jindy. Je to dané mimo jiné tím, že rekonstruují a pracují na zahradách. "Určitě se to ustálí do běžného provozu," řekla Sýkorová.

Služby města Pardubic prosí obyvatele, aby ti, kteří se vrátili z rizikových oblastí nebo byli s někým takovým v kontaktu, aby do separačních dvorů nechodili. Také by je neměli navštěvovat, pokud mají respiračními příznaky nebo mají potvrzenou nákazu novým koronavirem.

"Vstup je možný na výzvu obsluhy, obsluha dbá na to, aby lidé nebyli blízko sebe. Mají se řídit jejich pokyny. Jsme si vědomi, že nám nezbývá spoléhat na zodpovědnost lidí, kteří přijedou na separační dvůr," řekla Sýkorová.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 7.4.2020

Tweet

Datum uveřejnění: 7. dubna 2020

Poslední změna: 7. dubna 2020

Počet shlédnutí: 8