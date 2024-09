Sběrné dvory v Ostravě rozšiřují o víkendu otevírací dobu, zájem je velký

Ostrava 20. září (ČTK) - Odpadová společnost OZO Ostrava o víkendu rozšíří svou provozní dobu. Důvodem je enormní poptávka po likvidaci povodňového odpadu. V krajském městě naplno pokračují práce na odstraňování škod způsobených záplavami. Novinářům to dnes sdělily mluvčí města Gabriela Pokorná a mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová.

"V souvislosti s odklízením odpadu po povodních a enormní poptávkou po jeho likvidaci rozhodla společnost OZO Ostrava o otevření všech sběrných dvorů, skládky, kompostárny i areálu, kde běžně přijímá odpady na komerční bázi, a rozšíření provozní doby po dobu víkendových dnů," uvedla Karasová. Obyvatelé Ostravy mohou odpady z povodní odevzdávat bezplatně. Na podnikatelský odpad je možno uplatnit snížení ceny, ale je nezbytné doložit parcelní číslo, odkud odpad pochází.



Sběrné dvory v Kunčicích, Porubě, Přívozu, Třebovicích a Zábřehu budou pro obyvatele otevřeny po oba víkendové dny od 07:00 do 19:00. Sběrné dvory v Krásném Poli, Mariánských Horách, Polance nad Odrou, Radvanicích, Slezské Ostravě a Staré Bělé od 09:00 do 19:00.



Skládka v Hrušově určená pro vozidla od 3,5 tuny bude v provozu od 08:00 do 18:00, stejně jako kompostárna v Hrušově, kam je možné vozit větve a zeleň. Stejnou provozní dobu bude mít i areál v Kunčicích, kam je možné vozit větší množství odpadů.



Město Ostrava od pondělí obnoví zpoplatnění parkovacích ploch. "S ohledem na stabilizaci situace ve městě, zprůjezdnění komunikací i existenci možných míst k parkování, která již nejsou zasažena vodou a byla očištěna, Ostrava po týdnu obnoví zpoplatnění parkovacích ploch, na kterých zajišťuje provoz společnost Ostravské komunikace," uvedla Pokorná. Zdarma bude kvůli stále problematické dopravní situaci možné nadále parkovat v parkovacím domě u Domu kultury Poklad v Porubě.



