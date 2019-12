Saúdská Arábie chce investovat do obnovitelných zdrojů až 50 miliard USD

Rijád 16. ledna (ČTK) - Saúdská Arábie spustí v příštích týdnech program podpory obnovitelných zdrojů energie, který počítá do roku 2023 s investicí ve výši 30 až 50 miliard USD (765,5 miliardy až 1,3 bilionu Kč). Oznámil to ministr pro energetiku Chálid Fálih.

Saúdská Arábie se již roky snaží rozšířit svůj energetický mix, aby mohla vyvážet více ropy, kterou nyní spálí pro výrobu elektřiny a používá v závodech na odsolování vody. Pokrok je však pomalý.

Poptávka po elektřině v zemi roste ročně o osm procent. To přimělo státní společnost Saudi Electricity, která je největší energetickou firmou v regionu, utratit miliardy dolarů za projekty, které zvýší kapacitu produkce. Země však zatím vyrábí málo elektřiny z obnovitelných zdrojů, které mají na celkové výrobě elektřiny podíl menší než jedno procento. Hospodářský reformní program, schválený loni králem, počítá s tím, že obnovitelné zdroje energie přispějí do roku 2020 do energetického mixu 3450 megawatty, což se rovná čtyřem procentům spotřebované energie v zemi.

Fálih dodal, že země pracuje i na způsobech, jak propojit své projekty v oblasti obnovitelné energie s Jemenem, Jordánskem a Egyptem. Rijád také chce uskutečnit množství budoucích infrastrukturních projektů prostřednictvím partnerství se soukromými společnostmi z domova i zahraničí, které by nesly velkou část nákladů i rizik, protože na finanční situaci země mají negativní dopad nízké ceny ropy.

Kromě obnovitelných zdrojů energie má Rijád také v počáteční fázi studie proveditelnosti prvních dvou komerčních jaderných reaktorů o výkonu 2,8 gigawattu. Fálih uvedl, že investice do jaderné energetiky bude značná, bližší čísla ani časový plán však neposkytl, napsala agentura Reuters.

