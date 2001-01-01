Zprávy z tisku
Samosprávy: Programové prohlášení vlády opomíjí nejmenší obce
Praha 7. ledna (ČTK) - Programové prohlášení vlády opomíjí nejmenší obce, soustředí se na stát a větší města. V tiskové zprávě to uvedlo Sdružení místních samospráv (SMS), které sdružuje asi 2600 obcí a měst z celkových více než 6200 obcí v Česku. Obce také nevědí, jestli nové úkoly v programu budou financovat samosprávy, či stát. Výkon státní správy přenesený na obce je podle SMS podfinancovaný. Pozitivně naopak sdružení hodnotí podporu vlády pro modernizaci sborů dobrovolných hasičů či snahu zapojit obecní policii do integrovaného záchranného systému.
Foto: Marys_fotos@Pixabay.com
"Mnohá opatření programového prohlášení jsou koncipována z pohledu státu nebo velkých měst, nikoliv venkovských samospráv. Často není jasné, zda nově formulované úkoly budou vykonávány státem, kraji nebo obcemi, a kdo je bude financovat," sdělil předseda SMS Petr Halada.
Prohlášení podle něj neobsahuje závazek, že stát přenesený výkon státní správy obcím vynahradí, ani reformu rozpočtového určení daní. Obce by chtěly do parametrů pro přerozdělování výnosů z daní doplnit například index stárnutí obyvatelstva. "Na obecní rozpočty negativně dopadne také avizované zastavení valorizace daně z nemovitých věcí," doplnil Halada.
SMS rovněž kritizuje změny v postoji vlády k energetice. "Obce se obávají, že omezování podpory obnovitelných zdrojů negativně dopadne na komunitní energetiku a na energetickou soběstačnost obcí, které mají velký zájem o výstavbu vlastních energetických zdrojů," sdělil předseda sdružení.
"SMS ČR je připraveno být nové vládě partnerem, který zprostředkuje poznatky svých odborných pracovních skupin i cenné informace z území, aby přijímané kroky podpořily kvalitní život občanů všech obcí, nehledě na jejich velikost," doplnil Halada.
Vláda Andreje Babiše (ANO) schválila své programové prohlášení na pondělním zasedání. Koalice ANO, SPD a Motoristů se na svých programových prioritách shodla loni koncem října, asi měsíc od sněmovních voleb a ještě před podpisem koaliční smlouvy. Funkce se ministři ujali po jmenování prezidentem Petrem Pavlem 15. prosince. S programovým prohlášením budou žádat příští týden Sněmovnu o vyslovení důvěry.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 7. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 27
Poslední změna: 18.1.2026
