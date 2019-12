S kompostárnou chce Liberec postavit i sběrný dvůr a bazar

Liberec 17. května (ČTK) - Liberec chce na městských pozemcích za areálem čistírny odpadních vod postavit spolu s kompostárnou také sběrný dvůr a takzvaný RE-USE bazar. Projekt uskuteční nejdřív v příštím roce. Odhadované náklady jsou mezi 20 až 30 miliony korun. Novinářům to dnes sdělil náměstek primátora Jan Korytář (Změna pro Liberec).

Radnice se projektem kompostárny zabývá už skoro dva roky, zatím je stále ve fázi příprav. Radní nyní schválili záměr rozšíření projektu o takzvaný RE-USE bazar, ve stotisícovém městě žádný není. Bazar funguje na principu bezplatného odložení starých, ale funkčních věcí, které může někdo jiný odkoupit za symbolické ceny. "Může to být odložení například nábytku nebo spotřebičů," uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Karolína Hrbková (Změna pro Liberec). V kompostárně by měl být i sběrný dvůr. V Liberci je zatím jeden v průmyslové zóně, jedno sběrné místo má Kovošrot a po městě je ještě několik menších dvorů.

V krajském městě žádná kompostárna už řadu let není, a většina biodpadu se tak vozí až do Mimoně na Českolipsku. Radnice chce kompostárnu vybudovat v Londýnské ulici na místě, kde v minulosti už byla. Její kapacita by měla být 2500 tun ročně. Na přípravě projektu město spolupracuje s firmou FCC, která v Liberci sváží i bioodpad. Do léta by měla radnice rozhodnout o způsobu financování, v úvahu přicházejí tři možnosti. Jednou je, že výstavbu zaplatí soukromá firma a získá areál do pronájmu. Druhou je, že se na tom bude město a FCC podílet společně a třetí, že realizaci zaplatí radnice s pomoci dotací.

Radnice chce zároveň pokračovat v projektu domácího kompostování. Město nabízí lidem kompostéry už od roku 2002, rozdalo jich zatím 1260 a letos to bude dalších 35. Zájmu domácností to ale stále nestačí. Radnice proto připravuje evropský projekt s cílem rozdat na jaře 2018 dalších 500 nádob. "V případě úspěšné realizace projektu bychom v příštím roce mohli vyhovět všem žadatelům, přičemž náklady na pořízení kompostérů by městu vzrostly jen minimálně," dodala Hrbková. Pořízení 500 kompostérů stojí zhruba milion korun, dotace by měla pokrýt 85 procent výdajů.

