Zprávy z tisku
S emisními povolenkami se obchoduje 21 let, druhá část má platit od roku 2028
Štrasburk/Praha 10. února (ČTK) - Vybrané údaje o systémech emisních povolenek ETS 1 a ETS 2 (europoslanci odsouhlasili odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy na rok 2028):
Foto: Rabe@Pixabay.com
ETS 1
- Systém obchodu s povolenkami (EU ETS) zavedla Evropská unie v roce 2005 na základě takzvaného Kjótského protokolu ve snaze o omezení emisí oxidu uhličitého (CO2). Tehdy se mezi členské země rozdělila část emisních povolenek na vypouštění uhlíkových emisí, které byly zdarma, po jejich překročení musí firmy povolenky nakupovat na trhu. Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné tuny CO2 do ovzduší.
- Obchodování zahrnuje na 11.000 podniků z energetiky, výroby oceli, železa, cementu a vápna, celulózy a papíru, sklokeramického průmyslu, chemického průmyslu, rafinérií a letecké přepravy. Evropský systém ETS zahrnuje kromě 27 členských států unie Island, Lichtenštejnsko a Norsko, do prosince 2020 byla jeho součástí i Británie, která po završení brexitu, tedy odchodu z EU, zavedla vlastní systém pro obchodování s povolenkami. Obdobná opatření fungují i v dalších oblastech světa.
- Vedle vydávání bezplatných povolenek poskytuje EU část povolenek do dražby jednotlivým státům, povolenky se mohou také kupovat a prodávat, nejvýznamnějšími místy pro obchodování jsou Evropská energetická burza (EEX) se sídlem v Lipsku a londýnská komoditní burza (ICE). Cena povolenky během let kolísala, v roce 2020 stála průměrně 25 eur (přes 600 korun), na začátku roku 2023 se přiblížila 100 eurům, což je podle některých expertů hranice, která umožňuje naplnit cíle Pařížské dohody o klimatu, tedy udržet oteplování pod dvěma stupni Celsia ve srovnání s předindustriálním obdobím. Nyní povolenka stojí asi 80 eur (necelých 2000 korun).
- Počet bezplatných povolenek se postupně snižuje, což motivuje firmy k investicím do čistších technologií. Systém pokrývá přibližně 40 procent emisí EU a je klíčovým prvkem strategie ke splnění cílů klimatické neutrality do roku 2050.
- Státy EU mají výnosy z dražby povolenek využívat na ochranu klimatu. Zpočátku stačilo na tyto účely dávat polovinu těchto výnosů, v reálu to byly zhruba tři čtvrtiny. Vynakládané byly nejčastěji na podporu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů nebo ekologické formy dopravy. Nyní už je možné peníze z prodeje emisních povolenek využít jen na opatření snižující nebo kompenzující důsledky změny klimatu. V ČR byla příslušná norma přijata koncem roku 2024.
ETS 2
- V prosinci 2022 se unie za českého předsednictví v Radě EU předběžně dohodla na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami, v dubnu 2023 to definitivně schválily země EU. Reforma počítala s postupným ukončováním bezplatných povolenek pro podniky (mezi roky 2026 a 2034) a také zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy od roku 2027, pro něž vznikne samostatný nový systém ETS 2.
- Při zavedení ETS 2 má vzniknout nový mechanismus cenové stability, který zajistí, že pokud cena povolenky v tomto novém systému vzroste nad 45 eur, bude uvolněno 20 milionů dodatečných povolenek. Nová podoba trhu s emisními povolenkami počítá také s postupným zahrnutím lodní dopravy, týkat by se mělo lodí s tonáží nad 5000 tun. Do roku 2026 se také postupně zruší bezplatné povolenky pro letectví a navýší podpora udržitelným leteckým palivům.
- Povolenky v systému ETS 2 nemají nakupovat jednotliví producenti skleníkových plynů (typicky koncoví spotřebitelé jako domácnosti nebo motoristé), ale dodavatelé energií a paliv, kteří je promítnou do cen. Dosavadní ETS pokrývá necelých 40 procent všech emisí skleníkových plynů v EU, nový ETS 2 se bude týkat dalších zhruba 47 procent, a zpoplatnění tak bude podléhat 87 procent emisí v unii. Zbývající procenta vznikají zejména v zemědělství a při zpracování odpadů.
- Evropská komise loni v říjnu v reakci na požadavky České republiky a dalších 18 států oznámila úpravy v systému emisních povolenek ETS 2. Popsala celkem pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého. Mechanismy se spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne.
- Například automobil vyprodukuje při spalování benzínu či nafty kolem 2,5 kilogramu CO2 z litru paliva (u benzinu o trochu méně, u nafty mírně více). Při ceně povolenky 45 eur (tedy 1100 korun) za tunu to znamená zdražení zhruba o tři koruny na litru. Pro průměrný dům se spotřebou 15.000 kWh plynu, která jej využívá na topení, ohřev vody i vaření, by to znamenalo zvýšení ročního účtu (při ceně povolenky 45 eur za tunu) zhruba o 1600 korun.
- Systém ETS 2 se od počátku setkával se silnou kritikou některých politiků a zemí. Tehdejší český premiér Petr Fiala (ODS) loni v prosinci řekl, že Česká republika bude v EU usilovat o jeho odklad minimálně na rok 2028.
- Loni v prosinci dosáhlo předsednictví Rady EU a zástupci Evropského parlamentu předběžné politické dohody na úpravě unijních klimatických pravidel, včetně odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy na rok 2028. Dnes odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy na rok 2028, schválil Evropský parlament. Jakmile nyní Rada EU text schválí, vstoupí v platnost 20 dní po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU.
- Současná vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) ale systém emisních povolenek ETS2 zcela odmítá a uvedla, že bude v EU hledat podporu pro zrušení tohoto systému.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 10. 2. 2026
Poslední změna: 11.2.2026
