RWE chce do roku 2030 investovat v Británii 15 miliard liber

Frankfurt nad Mohanem 19. října (ČTK) - Největší německý producent elektřiny RWE plánuje do roku 2030 investovat do zelených technologií a infrastruktury v Británii 15 miliard liber (453,8 miliardy Kč). Uvedl to dnes generální ředitel RWE Markus Krebber.

Foto: Detmold@Pixabay.com



Částka zahrnuje již oznámenou investici pět miliard liber do dvou větrných parků na moři - Triton a Sofia. RWE je také preferovaným uchazečem o dvě nové lokality pro větrné elektrárny v Severním moři.

"Británie je jedním z hlavních trhů RWE," uvedl Krebber. "Považujeme Británii za atraktivní lokalitu pro investice, která představuje stabilní regulační rámec a má velké přírodní zdroje větru," dodal.

Britský energetický trh v posledních týdnech zasáhly rekordní velkoobchodní ceny energie, kvůli kterým ukončila činnost řada dodavatelů, protože jsou omezeni tím, jak velkou část nárůstu cen mohou přenést na spotřebitele.

RWE patří mezi největší evropské producenty elektřiny z obnovitelných zdrojů. Británie je pro RWE druhým největším trhem z hlediska solární a větrné energie za USA. Na celkové instalované kapacitě 9,4 gigawattu (GW) se podílí více než pětinou.

RWE v Británii také provozuje paroplynové elektrárny s instalovaným výkonem sedm GW. Británie je tak pro firmu největším zahraničním trhem podle celkové instalované kapacity, napsala agentura Reuters.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 19. 10. 2021

Tweet

Datum uveřejnění: 19. října 2021

Poslední změna: 27. října 2021

Počet shlédnutí: 5