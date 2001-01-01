Rozvoj biometanu v Česku má zelenou, MPO spouští aukce na provozní podporu
Až 90 miliardami korun bude moct stát podpořit rozvoj výroby biometanu. České schéma podpory tohoto vlastního, stabilního a obnovitelného plynu vzniklo zejména díky úzké spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Na vyjednávání podmínek programu s Evropskou komisí se podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jde o zásadní milník pro rozvoj domácí produkce biometanu a posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky.
Foto: Archiv CZ Biom
„Schválení podpory biometanu Evropskou komisí je pro Českou republiku, ale i pro EU mimořádně důležitý krok. Jde o jednu z největších strukturovaných intervencí v oblasti biometanu v Evropě. Notifikační řízení bylo velmi náročné a jsem rád, že se ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podařilo dosáhnout úspěchu. Děkuji všem partnerům za profesionální práci,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem se rozvoji biometanu věnuje dlouhodobě. V uplynulých týdnech MPO vyhlásilo výzvu k aukci na povinný výkup biometanu a zveřejnilo informační sdělení k připravovaným aukcím. Díky schválení nového podpůrného schématu Evropskou komisí byla 12. května 2026 vyhlášena historicky první aukce na provozní podporu biometanu, veškeré podrobnosti jsou k dispozici na webu MPO.
„Biometan je pro ČR strategickou příležitostí, který umožňuje efektivně využít domácí surovinovou základnu. Současná nestabilita na Blízkém východě ukazuje, jak důležité je snižovat naši závislost na dovozu fosilních paliv. Biometan je jednou z cest, jak posílit energetickou soběstačnost a odolnost České republiky vůči vnějším šokům. Proto této příležitosti věnujeme maximální pozornost,“ zdůrazňuje ministr Havlíček.
„V rámci transformace tuzemské energetiky musíme aktivně zapojit veškeré zdroje, které máme k dispozici a které přispějí ke zvýšení bezpečnosti dodávek. Možnosti využití biometanu jsou velmi široké a svou roli bude hrát i v modernizaci teplárenství. Jsem rád, že s Ministerstvem průmyslu a obchodu sdílíme stejný pohled a naše spolupráce má praktické výsledky,“ uvádí předseda Energetického regulačního úřadu Jan Šefránek.
„Biometan také posílí podíl obnovitelných zdrojů v dopravě a umožní efektivní ukládání energie do plynárenské soustavy. Zároveň přispěje k dekarbonizaci energetiky a zvýší flexibilitu celého energetického systému,“ říká vrchní ředitel sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla a dodává: „Biometan rovněž přispěje ke stabilizaci trhu s plynem a k zajištění bezpečných a diverzifikovaných dodávek energie.“
Nové schéma podpory biometanu představuje komplexně promyšlený a vzájemně provázaný systém, ve kterém jednotlivé prvky do sebe přirozeně zapadají a vytvářejí funkční celek. Biometan se v tomto modelu stává plnohodnotnou a integrální součástí plynárenské infrastruktury.
Česká republika tak buduje unikátní a ucelený rámec, který kombinuje silnou a stabilní podporu výroby biometanu s jasně nastaveným mechanismem odběru. Současně zavádí moderní architekturu certifikace a využití udržitelného biometanu, propojenou s transparentním systémem vykazování energie. Klíčovým prvkem je spravedlivě a otevřeně nastavená výše podpory určována prostřednictvím připravovaných aukcí. Příběh biometanu v České republice přesahuje dotační schéma – jde o strategicky řízenou transformaci, která propojuje výrobu, distribuci i využití obnovitelného plynu do jednoho funkčního ekosystému.
Zdroj: Tisková zpráva MPO 12. 5. 2026
Poslední změna: 14.5.2026
