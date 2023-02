Rokycany loni snížily díky novému systému produkci směsného odpadu o 15 pct

Rokycany 1. února (ČTK) - Čtrnáctitisícové Rokycany, třetí největší město Plzeňského kraje, snížily loni produkci směsného komunálního odpadu meziročně o více než 500 tun, tedy o 15 procent. Umožnil jim to nový systém třídění a svozu odpadu "door-to-door", díky němuž mají občané nádoby na třídění u svého domu. Lidé z rodinných domů, kteří se do systému zapojili, obdrželi zdarma nádoby na papír, plast a bioodpad, jež jsou pravidelně vyváženy, řekl ČTK místostarosta Jiří Sýkora (ANO).

Foto: manfredrichter@Pixabay.com



Nový systém byl zaveden v prvním čtvrtletí loňského roku. "Město platí pronájem za nádoby svozové firmě Rumpold - R. V Rokycanech je asi 5000 domácností, z toho asi 1100 už systém door-to-door využívá," řekl Sýkora.

Produkce směsného komunálního odpadu v Rokycanech podle mluvčí města Adriany Jarošové činí na osobu 202 kilogramu za rok, což odpovídá průměru ČR. "Město chce dále motivovat občany ke třídění. Náklady na odpadové hospodářství jsou letos odhadovány na 25 milionů korun, loni přesáhly 21 milionů," řekla.

Loni se snížila produkce směsného komunálního odpadu z 3300 tun na 2793 tun. "U složek tříděného odpadu je nárůst u skla o sedm procent, u papíru o deset procent, u plastu o 20 a u bioodpadu dokonce o 75 procent. Je tedy zcela zřejmé, že se část odpadů přesunula z kategorie směsného odpadu do kategorie tříděného," uvedl Tomáš Lavička z odpadového hospodářství města.

Lidé mohou dále žádat o nádoby ke svým domům, a to buď o celou sadu nebo o jednotlivé nádoby podle druhu odpadu. "Počet nádob se u rodinných domů každý měsíc zvyšuje asi o 20," řekla mluvčí. Celkový počet nádob u domácností byl ke konci loňského roku přes 2700. Proto letos město zruší v některých lokalitách kontejnery na papír a plasty a nahradí je kontejnery na kov, textil a oleje z domácností. Kvůli rostoucím nákladům na svoz je neekonomické poskytovat některé služby duplicitně, řekl Lavička.

Rokycany podle Jarošové zavedly systém door-to-door kvůli tomu, že až 60 procent váhy odpadu v černé popelnici tvoří využitelné odpady - papír, plast, bioodpad a sklo, které by jinak skončily na skládce. "Platba za uložení jedné tuny odpadu na skládku se ze zákona každý rok zvyšuje. Z 800 korun v roce 2021 se postupně dostaneme až na 1850 korun v roce 2029. Náš systém má co nejvíc redukovat směsný komunální odpad," řekl Lavička. Kromě opětného využití materiálů se město hodně soustředí na kompostování biologicky rozložitelných odpadů. Dvakrát žádalo o dotace na kompostéry, zájem lidí je velký. "V prvním kole jsme pořídili pro domácnosti 560 kompostérů, které po pěti letech přejdou bezúplatně do vlastnictví domácností. Pro dalších 440 domácností proběhne nákup a distribuce letos," dodal. V Rokycanech činí roční poplatek za odpady 780 Kč za osobu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 2. 2023

Datum uveřejnění: 1.2.23

Poslední změna: 14.2.2023

