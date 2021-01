Rok 2021 může být pro českou energetiku přelomový, shodují se firmy

Pokud vláda stihne včas schválit potřebnou legislativu, stane se rok 2021 zlomem, po kterém uhelné energetické zdroje začnou přepouštět své postavení modernějším technologiím. Shodli se na tom největší energetičtí hráči, které v anketě oslovil deník E15.

Sázka na biometan

V rámci podpůrných služeb se hraje o zhruba pět miliard korun ročně. Provozovatel tuzemské přenosové sítě ČEPS nákupem těchto služeb elektrárnám a teplárnám platí za to, že mu pomáhají vyrovnávat výkyvy spotřeby v síti. Nově by za to mohli dostávat zaplaceno i „baterkáři“.

S výraznějším optimismem vyhlíží k novému roku zástupci dalšího, relativně nového, sektoru – biometanu. Těm má stát přiklepnout provozní podporu právě v novele o podporovaných zdrojích. Skupina EFG, která patří k průkopníkům technologie v Česku, už provozuje bez jakékoli podpory dvě takové výrobny.

„Pro působení skupiny EFG by bylo rozhodně pozitivní co nejrychlejší schválení. A to i z toho hlediska, že plánujeme další investice a akvizice v tomto sektoru,“ říká šéf společnosti Tomáš Voltr.

Novele však hrozí, že se kvůli podzimním parlamentním volbám letos schválit nestihne. To samé platí o novele energetického zákona.

Zdroj: E15.cz 10. 1. 2021

Datum uveřejnění: 10. ledna 2021

Poslední změna: 19. ledna 2021

