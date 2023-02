Rekordní cena povolenek zvýší náklady firem a zdraží energie, míní experti

Praha 21. února (ČTK) - Rekordní cena emisních povolenek, které platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky za tunu oxidu uhličitého (CO 2 ) vypuštěného do atmosféry, zdraží elektřinu či teplo a další produkty. Růst cen povolenek totiž navýší náklady podniků. Vyplývá to z vyjádření sdružení a analytiků pro ČTK. Cena emisních povolenek dnes poprvé překonala hranici 100 eur (2374 korun) za tunu. K růstu cen přispívá mimo jiné přísnější unijní politika ochrany klimatu a burzovní spekulace na očekávané oživení evropského průmyslu.

Foto: catazul@Pixabay.com



"Rostoucí cena povolenky odráží nárůst ambicí snižování emisí oxidu uhličitého v evropské směrnici, která je již ve formální části schvalovacího procesu," řekl ČTK předseda Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. Nákup povolenek podle něj je v současné době v případě uhelných tepláren už významným nákladem na výrobu tepla. "Růst ceny povolenky se tak bude promítat do cen tepla. Drahá povolenka bude také zvyšovat ceny elektřiny a tím i náklady na bydlení a poškozovat konkurenceschopnost evropského průmyslu v mezinárodní konkurenci," podotkl šéf sdružení.

Na zvýšení nákladů průmyslových výrobců v případě zdražování povolenek a jejich následný vliv na ceny elektřiny upozornil v předchozích dnech také analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiří Gavor. Podle něj je vývoj důsledkem spekulací na trhu a unijní politiky.

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda uvedl, že emisní povolenky si kromě uhelných elektráren kupují také například ocelárny, cementárny či cukrovary. "Takže růst cen povolenek je jedním z důvodů aktuálního dramatického zdražování cukru v ČR, přičemž stojí také třeba za zdražováním tvrdého alkoholu," podotkl.

Nárůst ceny emisních povolenek je podle analytika společnosti XTB Štěpána Hájka důsledkem řetězových dopadů nižších cen plynu, které se šíří napříč finančními trhy. Levnější plyn totiž podle něj podporuje vyhlídky pro lepší výkonnost evropské ekonomiky, a průmyslové podniky proto plánují restartovat výrobu, kterou dříve omezily kvůli rostoucím cenám energií. "Obecně by se dalo říct, že se cena emisních povolenek nijak zásadně neodpojila od ostatních evropských aktiv, které také pracují s podobnými fundamenty, jako především lepší výhled evropské ekonomiky," uvedl.

Emisní povolenky podle něj podobný trend kvůli aktivitám EU k přechodu na čistější energie udrží zřejmě několik dalších let. Rostoucí ceny zároveň budou tlačit na průmyslové podniky k investicím do technologií. "Pokud se jim však nepodaří z dlouhodobého pohledu snížit emise, budou muset povolenky kupovat za jakékoliv ceny, což následně přenesou na spotřebitele. Proto by neměly povolenky růst příliš rychle za krátký časový úsek, aby firmy mohly zajistit efektivní náhradu," dodal Hájek.

Podle analytika skupiny Sev.en, která podniká v elektrárenském průmyslu, Pavla Farkače dnes na trhu s povolenkami padla psychologická hranice a cena nad 100 eur se může stát novým normálem. "Je to dobrá zpráva pro investice do obnovitelných zdrojů energie, ale špatná zpráva pro domácnosti, podniky a další odběratele. Tento vývoj totiž brzdí aktuální zlevňování silové elektřiny, byť nelze zpochybnit, že významnějším tahounem cen je stále zemní plyn. Aktuální zdražení podle něj může souviset s očekáváními o setrvale rostoucí ceně emisních povolenek, a to jak ze strany provozovatelů, tak spekulantů. Připomněl také blížící se termín pro odevzdání povolenek za rok 2022. To může některé subjekty nutit k dokupování povolenek na poslední chvíli, což následně zvedá ceny, řekl.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21. 2. 2023

Datum uveřejnění: 21.2.23

Poslední změna: 26.2.2023

