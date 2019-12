Řecko chce čistší energii, chystá investice za 44 mld eur

Atény 28. listopadu (ČTK) - Řecká vláda chce v příštím desetiletí investovat až 44 miliard eur (více než bilion Kč) do zdrojů čistší energie a snížit svou závislost na fosilních palivech. Mimo jiné hodlá v příštích osmi letech uzavřít všechny své uhelné elektrárny a zároveň podstatně zvýšit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Plán dnes schválil kabinet, informovala agentura Reuters.

"Potýkáme se se změnami klimatu a jejich důsledky pociťujeme v životě každý den," vysvětlil motivaci vlády novinářům ministr energetiky Kostis Chatzidakis.

Vláda chce například do roku 2030 zvýšit podíl obnovitelné energie na 35 procent a zároveň snížit uhlíkovou stopu země o 55 procent. V roce 2016 získávalo Řecko ze solárních, vodních a větrných elektráren jen 15 procent celkové produkce elektřiny. Do obnovitelných zdrojů mají jít investice za devět miliard eur. Další peníze mají zamířit do stavby plynovodů a na recyklační projekty.

Investice půjdou jednak ze státní pokladny, ale také z fondů Evropské unie a ze soukromých zdrojů, uvedla vláda.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 28.11.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 28. listopadu 2019

Poslední změna: 2. prosince 2019

Počet shlédnutí: 94