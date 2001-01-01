Zprávy z tisku
Rakovník pořídí nové kompostéry pro obyvatele a opakovaně použitelné kelímky
Rakovník 26. září (ČTK) - Rakovník letos pořídí 720 nových kompostérů pro obyvatele, kterým je poskytne zdarma. Už před několika lety město nakoupilo obdobné množství kompostérů, teď chce druhou etapou projektu umožnit kompostování dalším domácnostem. Město nyní vybralo dodavatele, řekla ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová. Součástí zakázky za zhruba tři miliony korun bez DPH jsou také opakovaně použitelné kelímky a misky.
Foto: anncapictures@Pixabay.com
Opakovaně použitelné kelímky slouží na řadě kulturních akcí včetně festivalů a různých městských slavností třeba v Kladně, ale i dalších městech. Obvykle je zajišťují provozovatelé stánků, v některých případech mají od radnic zadaný design. Rakovník bude mít kelímky vlastní, včetně boxů na uskladnění. "Budeme je využívat na naše akce, třeba na advent, a potom případně budou k potřebám kulturního centra nebo městské knihovny," uvedla Hradilová.
Rakovník nakoupí 1000 opakovaně použitelných kelímků o objemu půl litru, 300 kelímků o objemu 0,3 litru a 500 misek. Obyvatelům ve městě budou nově sloužit také tři velkoobjemové kontejnery na bioodpad a 25 odpadkových košů s oddíly na plast, kov a smíšený odpad. Náklady město pokryje z 85 procent z evropské dotace. Vybraná firma by měla vše kromě kontejnerů dodat ještě letos na podzim.
O pořízení městských vratných kelímků uvažuje například také Slaný na Kladensku. Budeme se tomu v blízké době věnovat, řekla ČTK mluvčí slánské radnice Lucie Krčková. Výhodou opakovaně použitelných kelímků je snížené množství odpadu, je ale třeba zajistit systém jejich mytí.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26. 9. 2025
