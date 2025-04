Radnice vybaví nádobami na bio odpad další ulice Kroměříže i místních částí

Kroměříž 25. dubna (ČTK) - Kroměřížská radnice bude distribuovat obyvatelům rodinných domů nádoby na biologický odpad. V první etapě půjde o více než 2100 takzvaných bio popelnic. Nádoby na bio odpad společnost Biopas k domům rozveze od června do srpna. Popelnice na bio odpad nechá město rozmístit tam, kde nyní chybějí, řekl dnes novinářům místostarosta Karel Holík (SOCDEM).

Bio odpad podle něj nadále tvoří podstatnou část odpadu, který lidé dávají do popelnic určených na směsný komunální odpad. "Ukládání tohoto odpadu na skládku je drahé a v případě biologicky rozložitelného odpadu i zbytečné. Proto občané dostanou nádoby na bio odpad, který nebude končit na skládce, ale v kompostárně. Půjde o levnější a k přírodě šetrné řešení," řekl Holík.



K rodinným domům plánuje město přidat nádoby o objemu 120 litrů. Pokud je v domě k trvalému pobytu přihlášeno pět a více lidí, dostanou nádobu o objemu 240 litrů. Do ulic v Kroměříži plánuje radnice v první etapě rozmístit více než 1000 bio popelnic, dalších asi 1100 jich obdrží obyvatelé místních částí Kroměříže.



Od září město také změní frekvenci vyvážení popelnic na směsný komunální odpad u rodinných domů. Nově je budou popeláři vyvážet pouze jednou za dva týdny. "Biopas tedy bude jednou za 14 dnů vyvážet směsný komunální odpad a jednou za 14 dnů bioodpad. Jen v době letních prázdnin se počítá s vyvážením nádob na bioodpad každý týden," uvedl vedoucí radničního odboru služeb Lambert Hanzal.



V další etapě plánuje radnice nádoby na bio odpad rozmístit také do dalších ulic, kde jsou kromě rodinných domů i panelové domy. Objevit by se měly také v centru města, tedy v oblasti městské památkové rezervace. Popelnice na bio odpad již budou při distribuci vybavené čipem stejně tak, jako byly v uplynulých měsících postupně označené nádoby na směsný komunální odpad.



Od čipování popelnic i rozmístění nádob na biologicky rozložitelný odpad si radnice slibuje snížení nákladů na odpadové hospodářství. Loni na ně město doplácelo asi 39,9 milionu korun, předloni to bylo 33 milionů korun. Největším nákladem je skládkování, které letos přijde na 1500 korun za tunu. V roce 2030 má být skládkování definitivně ukončeno.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 4. 2025

