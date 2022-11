Radnice ve Vysokém Mýtě jedná s firmou o provozování odstavené bioplynové stanice

Vysoké Mýto (Orlickoústecko) 21. října (ČTK) - Radnice ve Vysokém Mýtě dál jedná se zájemcem, který by chtěl provozovat léta odstavenou bioplynovou stanici. Město muselo provoz před devíti lety zastavit kvůli ztrátovým výsledkům stanice. Nyní by ji chtěla znovu využívat soukromá společnost a plyn dodávat do běžné sítě, řekl ČTK místostarosta Martin Krejza (ODS).

Foto: BPS Vysoké Mýto (autor: Michal Horák)



"Zájem trvá, firma má technologii, která vyrábí bioplyn a po přečištění ho dodává k běžnému využití. Výhodou je, že v blízkosti naší stanice je vysokotlaké plynové potrubí, na něž by se mohli napojit," uvedl Krejza.

Společnost zpracovává gastroodpady. Podle Krejzy má při současných cenách zemního plynu takto zaměřený provoz ekonomický smysl. "V budoucnu by chtěli odkoupit celý areál. Pro začátek jsme se bavili, že bychom jim pronajali část, kam by dělali svoz gastroopadu a vozili jej ke zpracování jinam. Tím by se projekt nastartoval a později by mohl začít fungovat i u nás," řek Krejza.

Vysoké Mýto bioplynovou stanici vybudovalo za 71 milionů korun s pomocí evropské dotace. Měla zpracovávat biologický odpad z města i blízkých firem a čistírenské kaly ze sousední městské čistírny odpadních vod. Zařízení spalující bioplyn v kogenerační jednotce vyrábělo elektřinu, kterou město prodávalo do veřejné sítě, instalovaný elektrický výkon činil 320 kilowattů. Stanice ale prodělávala, neměla dostatek vstupních surovin a bylo nutné na ni ročně doplácet jeden až dva miliony korun. Radnice musela podle podmínek dotací udržet provoz pět let, poté jej v říjnu 2013 ukončila.

Prodat areál se opakovaně nepovedlo, radnice neuspěla ani s nabídkou pronájmu, který zájemcům nepředepisoval, co v něm mají provozovat. V roce 2019 byla prodána část technologického vybavení. Budovy stanice jsou v těsném sousedství čistírny odpadních vod, podle Krejzy jsou v dobrém stavu.

