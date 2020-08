PVK převede svůj vozový park na vozy poháněné výhradně plynem

Praha 26. srpna (ČTK) - Společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) bude v budoucnu využívat pouze automobily poháněné plynem. Důvodem je zlepšení životního prostředí a úspory. Na dotaz ČTK to řekl generální ředitel PVK Petr Mrkos. PVK se v metropoli stará o distribuci vody a kanalizaci. Většinovým vlastníkem PVK je Veolia a menšinovým hlavní město.

Foto: V Praze začíná sloužit recyklační vůz na vysokotlaký proplach a čištění kanalizace Kaiser ECO na podvozku Scania s pohonem na bioCNG (archiv PVK)



"PVK postupně převádí celý vozový park na plyn, potažmo na bioplyn, který si budeme sami vyrábět. Nyní máme asi třetinu vozového parku v režimu plynového provozu," řekl Mrkos.

Kompletní proměna vozového parku by měla být dokončena do čtyř let. Společnost tak oproti současnosti ročně ušetří asi 600 tun CO 2 , který tak nevypustí její vozy do ovzduší.

Naposledy PVK v úterý představily nový vůz na čištění kanalizací, který je poháněn bioCNG, tedy bioplynem. Oproti běžným vozům sníží provozní náklady, načerpá naráz větší množství nečistot a vyprodukuje méně emisí. Pomocí vodní trysky nažene nečistoty do velké hadice a odsaje do cisterny. Cena je 13 milionů korun, což je o milion více než stojí vůz na naftu.

Ekologické vozy, které již PVK používá, jezdí na zemní plyn. Nově budou jezdit na bioCNG, který bude vyráběn v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. V pilotní fázi začne fungovat v příštím roce. Zařízení by mělo být schopno vyrábět ročně až 600 tun bioCNG.

PVK zásobují vodou zhruba 1,32 milionu obyvatel Prahy a 208.000 obyvatel Středočeského kraje. Délka vodovodní sítě včetně přípojek dosahuje 4415 kilometrů a délka kanalizační sítě včetně přípojek 4720 kilometrů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 28. 8. 2020

