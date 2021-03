První standardní výzvy Modernizačního fondu by měly začít v dubnu

Praha 5. března (ČTK) - První ostré výzvy Modernizačního fondu by měly začít počátkem dubna. Do předregistračních výzev spuštěných pro tři z devíti oblastí programů fondu loni v listopadu dorazilo přes 9000 záměrů. Převažovaly projekty výstavby fotovoltaických elektráren, uvedla v dnešní tiskové zprávě Dominika Pospíšilová z ministerstva životního prostředí. Modernizační fond by měl do roku 2030 disponovat zhruba 150 miliardami korun z prodeje emisních povolenek. Fond má přispět k přechodu tuzemské energetiky na ekologické zdroje.

Cílem předregistračních výzev bylo podle Pospíšilové zmapovat, jaké projekty se chystají a ověřit jejich připravenost. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že to byl "základ" pro další nastavení fondu, rozdělování dotací i možnost s potenciálními žadateli inovativní technologie konzultovat. Do ostrých výzev se teď mohou přihlásit jen ti, kteří se zúčastnili předregistrační fáze. Ostatní zájemci musí počkat na výzvy vyhlášené v roce 2022.

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) sledoval zájem u programů Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENRG ETS). Na modernizaci soustav má jít 26 procent celkové částky fondu, program pro obnovitelné zdroje v energetice "ukrojí" téměř 39 procent a na třetí zmíněný program zamíří zhruba 14 procent alokace.

Podle resortu nyní běží přípravy pro standardní výzvy a finální podmínky programů, včetně jednání s Evropskou investiční bankou, která v červnu určí výši prostředků na první letošní výzvy. Pospíšilová uvedla, že pokud "vše dobře dopadne", otevře se počátkem dubna výzva HEAT. Výzvy pro další dva zmíněné programy by měly odstartovat v květnu. "Ve všech třech programech začneme žádosti přijímat v červenci. U některých výzev počítáme i se zavedením zásobníků. Vede nás k tomu i nutná flexibilita s ohledem na mechanismus přerozdělování prostředků ze strany Evropské investiční banky," uvedl ředitel SFŽP Petr Valdman. "Do konce roku bychom chtěli zároveň představit zbylé programy v detailu pro přípravu projektů a tam, kde to bude žádoucí, vyhlásit předregistrační výzvy," dodal.

Podle zástupců resortu v předregistraci převažovaly projekty z oblasti obnovitelných zdrojů energie zaměřené na výstavbu fotovoltaických elektráren - a to z 90 procent. Dorazilo celkem 8359 projektových záměrů. "Z toho více než polovina počítá s umístěním panelů na budovách," podotkla Pospíšilová. Do sekce teplárenství zájemci registrovali 554 záměrů. Nejčastější volbou nové palivové základny je zemní plyn, se kterým podle Pospíšilové počítá více než 45 procent modernizovaných zdrojů. V oblasti ENRG ETS SFŽP evidoval 154 projektů. Celkem do předregistračních výzev dorazily záměry za 669 miliard korun.

Programový dokument Modernizačního fondu vláda schválila v lednu.

