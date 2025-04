Průzkum: Přechod na obnovitelné zdroje nejvíc podporují voliči vlády a Pirátů

Praha 12. dubna (ČTK) - Přechod České republiky na obnovitelné zdroje energií nejčastěji podporují voliči opozičních Pirátů, vládních Starostů a nezávislých (STAN) a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Méně než poloviční podporu má naopak u voličů hnutí ANO, Svoboda a přímá demokracie (SPD) či Stačilo!, nejnižší pak mezi příznivci Motoristů. Vyplynulo to z průzkumu, který v lednu a únoru dělala společnost NADA Research na vzorku 3255 respondentů proporčně reprezentujících českou internetovou populaci nad 18 let.

Foto: PIRO4D@Pixabay.com



Největšími podporovateli zelené transformace jsou podle výsledků průzkumu voliči Pirátů. Třetina z nich je rozhodně pro přechod na obnovitelné zdroje, dalších 40 procent zvolilo možnost spíše ano. U voličů STAN představuje součet podporovatelů 70 procent, u Spolu je to 57 procent. V případě voličů ANO je rozhodně pro devět procent z nich, spíše pro 28 procent.



U Stačilo! a Motoristů získala největší podporu odpověď rozhodně ne s 36, respektive 37 procenty, rozhodně pro přechod na obnovitelné zdroje energií jsou pak jen dvě procenta voličů Motoristů. "Politické postoje jdou ruku v ruce s nákupním chováním. Lidé podporující obnovitelné zdroje či Green Deal v obchodech častěji hledají ekologicky šetrné výrobky a jsou ochotni si za ně připlatit," uvedl jednatel NADA Jan Tuček.



Mírně vyšší zájem o pořízení solárních panelů vykazují rovněž voliči vládních stran včetně Pirátů, kteří kabinet loni na podzim opustili. Desetina voličů Spolu je již využívá, další dvě desetiny to plánují, v případě Pirátů jde o osm a 20 procent, u Starostů pět a 15. Naopak nejmenší zájem o instalaci panelů mají voliči ANO. Šest procent z nich je již využívá, devět to plánuje.



Dřevem topí podle průzkumu nejčastěji voliči Stačilo!, u kterých tuto odpověď zvolila přibližně třetina respondentů. Uhlí zmiňovali nejčastěji voliči SPD, konkrétně desetina z nich. "SPD se těší vysoké volební podpoře v 'uhelných regionech', takže k tomu uhlí mají přeci jen trochu blíže než ostatní," uvedl Tuček. Tepelné čerpadlo využívá celkově osm procent respondentů, nejvíce, konkrétně 12 procent, je takových lidí mezi voliči Spolu.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 4. 2025

