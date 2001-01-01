Zprávy z tisku
Průzkum: České domácnosti se po energetické krizi naučily šetřit s energiemi
Praha 5. dubna (ČTK) - České domácnosti se po energetické krizi naučily šetřit. Většina z nich letos topí stejně jako v předchozích letech, kdy lidé výrazně omezili spotřebu kvůli drahým energiím. Skončily tak výrazné výkyvy z předchozích let. Vyplývá to z průzkumu, který byl pro energetickou společnost epet realizován prostřednictvím Českého národního panelu.
Foto: Nattanan Kanchanaprat@Pixabay.com
Zhruba stejně jako v předchozích letech topí podle průzkumu přes 52 procent dotázaných. Pětina domácností topí spíše méně a stejný podíl naopak o něco více.
Z výsledků je tak podle společnosti epet patrné, že po období prudkých cenových výkyvů se chování domácností uklidnilo a lidé se přizpůsobili režimu, který je pro ně dlouhodobě ekonomicky i prakticky únosný.
"Výsledky průzkumu i naše interní data se v tomhle dobře překrývají. Zatímco více než polovina domácností říká, že letos topí stejně jako dřív, vývoj spotřeby ukazuje, že po turbulentních letech se situace opravdu uklidnila. Domácnosti zůstávají úspornější než před krizí a jejich chování už není tak rozkolísané jako v době největších cenových šoků," řekl obchodní ředitel epet Roman Šmíd.
Podle dat dodavatele byla průměrná spotřeba zemního plynu u domácnosti v posledních sedmi letech nejvyšší v roce 2021, kdy činila 17,32 megawatthodiny (MWh). V roce 2025 byla přibližně o 22 procent nižší, činila 13,46 MWh. U elektřiny dosáhla spotřeba energie v roce 2025 úrovně 3,98 MWh, zatímco v roce 2020 to bylo 5,07 MWh. To znamená více než pětinový pokles.
Průzkum se zaměřil také na to, jaké zdroje vytápění domácnosti preferují. Výsledky ukázaly, že dominují tradiční a dlouhodobě rozšířené zdroje. Zhruba třetina domácností využívá dálkové vytápění a téměř třetina zemní plyn. S větším odstupem následuje elektřina s 12 procenty a dále tuhá paliva z obnovitelných zdrojů, tedy dřevo, pelety nebo biomasa. Tepelná čerpadla pak používá méně než desetina tuzemských domácností.
Podle organizátorů je ale volba vytápění většinou ovlivněna technickými možnostmi. V případě, že by si lidé mohli bez omezení vybrat optimální způsob vytápění, nejčastěji by podle průzkumu sáhli po tepelných čerpadlech. Hlavní motivací pro změnu vytápění je pak u domácností hlavně úspora nákladů.
Průzkum se uskutečnil ve dnech od 23. února do 4. března a zúčastnila se ho tisícovka respondentů.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 4. 2026
Poslední změna: 9.4.2026
