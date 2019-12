Průtoková baterie jako řešení nestálé výroby elektřiny z OZE? Vědci ze Stanfordu jsou o krok blíž

Technologie průtokových baterií je již delší dobu považována za vhodného kandidáta pro uchování elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Až dosud byly ale druhy kapalin používané v bateriích buď toxické a drahé chemikálie, které vyžadovaly vysoké teploty pro provoz, nebo byly limitované množstvím elektrické energie, které mohly dodat. Vědci ze Stanfordovy univerzity stojí za vývojem nové průtokové baterie s kombinací materiálů, která je schopna uchovat velké množství elektrické energie. S následujícím vývojem by tato technologie mohla rychle dodávat elektřinu do elektrické sítě, být cenově dostupná, a to při provozu za „pokojových“ teplot.

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: oEnergetice.cz 27.7.2018

Datum uveřejnění: 27. července 2018

