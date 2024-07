Průmyslové firmy v Česku dostanou 15 miliard Kč na ekologizaci výroby

Praha 15. července (ČTK) - Průmyslové podniky v Česku dostanou 15 miliard korun na ekologizaci své výroby a snížení spotřeby. Cílem je omezení vypouštěných emisí. Stát k tomu vyhlásil novou dotační výzvu. Peníze použije z modernizačního fondu, získají je například výrobci oceli, stavebních materiálů nebo firmy z chemického či potravinářského průmyslu. Informovalo o tom dnes ministerstvo životního prostředí (MŽP).

"Snažíme se podpořit naše firmy, které přecházejí na obnovitelné zdroje a investují do energeticky úsporných opatření a do snižování emisí. Nová výzva navazuje na ty předchozí, kterých bylo celkem pět. Průmyslové podniky z nich mohly čerpat přes dvacet miliard korun,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).



Peníze z modernizačního fondu dostanou výrobní podniky a další organizace, které patří k největším producentům oxidu uhličitého. Jde například o výrobce oceli a železa, stavebních materiálů, papíru, zástupce chemického či potravinářského průmyslu, ale i velká nemocniční zařízení. Dotaci podle ministerstva mohou firmy získat na modernizaci zdrojů energie i výrobních a zpracovatelských zařízení ke snížení spotřeby a omezení škodlivých emisí.



"Jsou to takové technologie, které snižují celkovou spotřebu energie nejméně o 20 procent ve srovnání se stavem před poskytnutím podpory, nebo snižují přímé emise skleníkových plynů alespoň o 40 procent ve srovnání s předchozím stavem," popisuje podmínky ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.



Firmy dosud přihlásily do všech dotačních výzev ENERG ETS 37 projektů, na které žádají dohromady 37 miliard korun. To podle ministra výrazně převýšilo sumu, kterou k tomu dosud stát měl. "Nyní přichází velká injekce dalších 15 miliard. Modernizace průmyslu je nejen z pohledu životního prostředí naprosto zásadní. Jsme průmyslovou zemí a chceme jí také zůstat, ale potřebujeme modernizovat český průmysl a firmy, abychom si do budoucna udrželi také konkurenceschopnost," dodal Hladík.



Jedním z podpořených projektů je investice skupiny Orlen Unipetrol, která ve své rafinerii v Kralupech realizuje práce na rekuperaci tepla spalin. Cílem je maximální využití tepla ze spalovacího procesu pro zvýšení energetické efektivity a efektivity provozu. Zařízení má být dokončeno v polovině příštího roku.



