Provozní podporu získalo letos v aukcích rekordních 12 obnovitelných zdrojů

Praha 4. listopadu (ČTK) - Zájem o aukce provozní podpory výroby elektřiny z nových nebo modernizovaných obnovitelných zdrojů v Česku roste, ve čtvrtém kole získalo podporu dosud rekordních devět projektů větrných elektráren s celkovým výkonem 89 megawattů (MW) a také tři projekty rekonstrukce vodních elektráren. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), na které upozornil Ekonomický deník. Aukce mají podporovat například stavbu větrných či vodních elektráren nebo bioplynových stanic.

Foto: PIRO4D@Pixabay.com



Energetické aukce fungují v mnoha evropských státech, soutěží v nich výrobci energií z obnovitelných zdrojů o výši provozní podpory. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci mohou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou.



Ve většině případů nyní uspěli domácí investoři. Podporu získalo pět projektů skupiny Noho Energy. Ta chce postavit pět větrných elektráren v lokalitách Anenská Studánka a Vojtěchov o celkovém výkonu 31 megawattů. Podpořeny byly dále projekty výstavby větrných elektráren od společností VTE, Hybler Wind a Smarttech. Všichni tito investoři chtějí své větrné elektrárny spustit během let 2027 a 2028. Kvůli překročení celkové alokace soutěženého instalovaného výkonu byly naopak vyřazeny projekty firmy RenoEnergie.



Se třemi projekty uspěla společnost Czech Hydro, která chystá rekonstrukci starších vodních elektráren Hradištko, Kostomlátky a Praha-Modřany s výkonem 1,5 MW.



Šlo v pořadí o čtvrtou aukci provozní podpory pro obnovitelné zdroje, kterou ministerstvo průmyslu vypsalo od roku 2022. V prvním kole uspěly dva projekty s celkovým výkonem 20 MW, v dalším kolem tři projekty s výkonem 24,8 MW a ve třetí aukci další tři projekty s výkonem 24,75 MW.



Ministerstvo chce prostřednictvím aukcí podpořit stavbu výroben elektřiny využívající bioplyn s výkonem od jednoho megawattu, s celkovým instalovaným výkonem pěti MW, dále výstavbu větrných elektráren od šesti MW nebo s více než šesti zdroji elektřiny a celkovým výkonem 30 MW a také nových nebo modernizovaných malých vodních elektráren s výkonem sedm MW.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 11. 2024

Tweet

Datum uveřejnění: 4.11.24

Poslední změna: 4.11.2024

Počet shlédnutí: 0