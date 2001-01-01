Zprávy z tisku
Projekt „Třídím gastro“ se za pět let rozšířil do více než 50 měst a obcí v šesti krajích
Rychnov nad Kněžnou, Fulnek, Přáslavice a Charváty se od června zapojily do projektu tridimgastro.cz společnosti Energy financial group (EFG). Pět let od spuštění pilotního provozu v Šumperku tak službu separace a svozu kuchyňského odpadu využívá již 51 měst a obcí. Sesbírané kuchyňské zbytky nekončí na skládkách, ale směřují do bioplynových stanic EFG, kde se ekologicky zpracovávají na biometan, elektřinu a teplo.
Foto: Energy financial group (EFG)
Během pěti let fungování projektu „Třídím gastro“ si sběr kuchyňských zbytků osvojili obyvatelé již více než padesáti obcí a měst na Moravě, ve Slezsku i v Čechách. Od června se nově ke sběru a svozu kuchyňského odpadu připojil také Rychnov nad Kněžnou, díky čemuž se služba rozšířila i do Královéhradeckého kraje. „S cílem snížit množství směsného odpadu a optimalizovat náklady na jeho likvidaci jsme prostřednictvím projektu „Třídím gastro“ ve městě rozmístili 20 nádob na gastroodpad. Díky sběru kuchyňských zbytků a prošlých potravin tak na skládku nebude putovat další složka odpadu, kterou lze smysluplně využít. Současně tím přispějeme také k ochraně životního prostředí,“ říká Gabriela Marková, vedoucí oddělení životního prostředí města Rychnov nad Kněžnou.
Nejvíce nových nádob přibylo v Olomouckém kraji. Celkem 40 jich bylo již v květnu rozmístěno v Mohelnici. Nově je 14 nádob k dispozici také obyvatelům Přáslavic a deset se jich nachází v obci Charváty. Od června přibyla desítka hnědých kontejnerů také ve městě Fulnek v Moravskoslezském kraji. Speciální hnědé nádoby na gastroodpad jsou vybaveny těsněním a uzavírací sponou, které brání šíření zápachu. Občané do nich mohou vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů rostlinného i živočišného původu, a to i s původním obalem (kromě skla). Sesbíraný odpad je pak namísto skládkování svážen do bioplynových stanic skupiny EFG, kde se zpracovává na nízkoemisní biometan, elektřinu a teplo.
Za úspěchem třídění stojí osvěta
Zavedení systému třídění gastroodpadu není pouze otázkou rozmístění nových sběrných nádob a zajištění svozové logistiky, ale vyžaduje také aktivní komunikaci s obyvateli. Klíčovou roli k úspěchu třídění gastroodpadu proto hrají osvětové aktivity, které ve městech a obcích v rámci projektu „Třídím gastro“ pomáhají zvyšovat povědomí o významu recyklace tohoto typu odpadu.
„Z praxe víme, že osvětové kampaně mají zásadní vliv na výsledky třídění. Proto jsme na konci května v informační kampani oslovili 2 000 domácností v Mohelnici, kde bylo během května rozmístěno 40 nových nádob na gastroodpad. Na začátku června jsme pak přiblížili správný způsob třídění gastroodpadu také 1 115 domácnostem v Rychnově nad Kněžnou. V lokalitách, kde třídění doprovází systematická osvěta, bývá množství vytříděného gastroodpadu vyšší o desítky procent. Výtěžnost nádob má pak přímý vliv na to, kolik mohou obce ušetřit na poplatcích za skládkování. Právě proto považujeme komunikaci s obyvateli za velice důležitý doplněk samotného sběrného systému,“ vysvětluje Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics, pod kterou projekt spadá.
Během pěti let se projekt rozšířil do šesti krajů, a to do Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského, Pardubického a nově také do Královéhradeckého. Kromě měst a obcí se do projektu zapojují také školy, nemocnice, letní tábory a další provozovatelé stravovacích zařízení včetně komerčních gastroprovozů. Celkem je dnes jeho součástí více než 540 subjektů, z nichž EFG sváží nejen kuchyňský odpad, ale také separované jedlé tuky a oleje. Jen v loňském roce se v rámci projektu podařilo sesbírat a zpracovat téměř 4 000 tun kuchyňského odpadu.
Dosavadní zkušenosti ukazují, že třídění gastroodpadu pomáhá obcím nejen snižovat množství odpadu ukládaného na skládky, ale také omezovat objem směsného komunálního odpadu a související náklady na jeho likvidaci.
Zdroj: Tisková zpráva Skupiny EFG 29. 6. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
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Projekt „Třídím gastro“ se za pět let rozšířil do více než 50 měst a obcí v šesti krajích
Rychnov nad Kněžnou, Fulnek, Přáslavice a Charváty se od června zapojily do projektu tridimgastro.cz společnosti Energy financial group (EFG). Pět let od spuštění pilotního provozu v Šumperku tak službu separace a svozu kuchyňského odpadu využívá již 51 měst a obcí. Sesbírané kuchyňské zbytky nekončí na skládkách, ale směřují do bioplynových stanic EFG, kde se ekologicky zpracovávají na biometan, elektřinu a teplo.
Během pěti let fungování projektu „Třídím gastro“ si sběr kuchyňských zbytků osvojili obyvatelé již více než padesáti obcí a měst na Moravě, ve Slezsku i v Čechách. Od června se nově ke sběru a svozu kuchyňského odpadu připojil také Rychnov nad Kněžnou, díky čemuž se služba rozšířila i do Královéhradeckého kraje. „S cílem snížit množství směsného odpadu a optimalizovat náklady na jeho likvidaci jsme prostřednictvím projektu „Třídím gastro“ ve městě rozmístili 20 nádob na gastroodpad. Díky sběru kuchyňských zbytků a prošlých potravin tak na skládku nebude putovat další složka odpadu, kterou lze smysluplně využít. Současně tím přispějeme také k ochraně životního prostředí,“ říká Gabriela Marková, vedoucí oddělení životního prostředí města Rychnov nad Kněžnou.
Nejvíce nových nádob přibylo v Olomouckém kraji. Celkem 40 jich bylo již v květnu rozmístěno v Mohelnici. Nově je 14 nádob k dispozici také obyvatelům Přáslavic a deset se jich nachází v obci Charváty. Od června přibyla desítka hnědých kontejnerů také ve městě Fulnek v Moravskoslezském kraji. Speciální hnědé nádoby na gastroodpad jsou vybaveny těsněním a uzavírací sponou, které brání šíření zápachu. Občané do nich mohou vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů rostlinného i živočišného původu, a to i s původním obalem (kromě skla). Sesbíraný odpad je pak namísto skládkování svážen do bioplynových stanic skupiny EFG, kde se zpracovává na nízkoemisní biometan, elektřinu a teplo.
Za úspěchem třídění stojí osvěta
Zavedení systému třídění gastroodpadu není pouze otázkou rozmístění nových sběrných nádob a zajištění svozové logistiky, ale vyžaduje také aktivní komunikaci s obyvateli. Klíčovou roli k úspěchu třídění gastroodpadu proto hrají osvětové aktivity, které ve městech a obcích v rámci projektu „Třídím gastro“ pomáhají zvyšovat povědomí o významu recyklace tohoto typu odpadu.
„Z praxe víme, že osvětové kampaně mají zásadní vliv na výsledky třídění. Proto jsme na konci května v informační kampani oslovili 2 000 domácností v Mohelnici, kde bylo během května rozmístěno 40 nových nádob na gastroodpad. Na začátku června jsme pak přiblížili správný způsob třídění gastroodpadu také 1 115 domácnostem v Rychnově nad Kněžnou. V lokalitách, kde třídění doprovází systematická osvěta, bývá množství vytříděného gastroodpadu vyšší o desítky procent. Výtěžnost nádob má pak přímý vliv na to, kolik mohou obce ušetřit na poplatcích za skládkování. Právě proto považujeme komunikaci s obyvateli za velice důležitý doplněk samotného sběrného systému,“ vysvětluje Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics, pod kterou projekt spadá.
Během pěti let se projekt rozšířil do šesti krajů, a to do Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského, Pardubického a nově také do Královéhradeckého. Kromě měst a obcí se do projektu zapojují také školy, nemocnice, letní tábory a další provozovatelé stravovacích zařízení včetně komerčních gastroprovozů. Celkem je dnes jeho součástí více než 540 subjektů, z nichž EFG sváží nejen kuchyňský odpad, ale také separované jedlé tuky a oleje. Jen v loňském roce se v rámci projektu podařilo sesbírat a zpracovat téměř 4 000 tun kuchyňského odpadu.
Dosavadní zkušenosti ukazují, že třídění gastroodpadu pomáhá obcím nejen snižovat množství odpadu ukládaného na skládky, ale také omezovat objem směsného komunálního odpadu a související náklady na jeho likvidaci.
Zdroj: Tisková zpráva Skupiny EFG 29. 6. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
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