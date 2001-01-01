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Program poskytne firmám bezúročné úvěry na úspory energií, k dispozici 2 mld. Kč
Praha 25. června (ČTK) - Velké, střední i malé firmy si od srpna budou moct zažádat o bezúročné úvěry na investice do snížení energetické náročnosti a provozních nákladů jejich budov nebo strojů. ČTK to dnes sdělila Národní rozvojová banka (NRB), která se chystá v létě spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu obnovit program Nové úspory energie. Výzva se týká firem v Jihočeském, Jihomoravském, Plzeňském, ve Středočeském kraji a na Vysočině.
Foto: vjkombajn@pixabay.com
Firmy mohou využít kombinaci zvýhodněného úvěru s ročním nulovým úrokem, a to až na 90 procent způsobilých nákladů a výkonnostního finančního příspěvku, který se po splnění stanovených energetických cílů úspory vyplácí formou odpuštění části jistiny, v tomto případě do výše 20 procent způsobilých nákladů. Mezi investice, které program hodlá podpořit, patří například renovace budov včetně zateplení. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) tyto investice podpoří konkurenceschopnost firem.
"Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů v evropském energetickém mixu a geopolitické šoky přirozeně rozkolísávají ceny energií a ztěžují i jejich předvídatelnost do budoucna. Jedním ze systémových opatření na minimalizaci těchto negativních dopadů je restart úspěšného úvěrového programu Nové úspory energie," řekl předseda představenstva NRB Tomáš Nidetzký.
Při vyhodnocování projektů bude zásadním podkladem energetický posudek, který vyčísluje očekávané úspory energie a pomáhá investici správně nastavit. NRB nabízí zpracování posudku prostřednictvím programu ELENA (European Local Energy Assistance), který kryje až 90 procent nákladů na energetické poradenství. Zájemcům je k dispozici odborná poradenská podpora, která pomáhá s přípravou energetického posouzení i návrhem celého projektu.
Peníze na program Nové úspory energie pocházejí z evropského Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který má skončit příští rok. NRB dosud poskytla firmám na podporu energetických úspor 2,4 miliardy korun.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 6. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
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Program poskytne firmám bezúročné úvěry na úspory energií, k dispozici 2 mld. Kč
Praha 25. června (ČTK) - Velké, střední i malé firmy si od srpna budou moct zažádat o bezúročné úvěry na investice do snížení energetické náročnosti a provozních nákladů jejich budov nebo strojů. ČTK to dnes sdělila Národní rozvojová banka (NRB), která se chystá v létě spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu obnovit program Nové úspory energie. Výzva se týká firem v Jihočeském, Jihomoravském, Plzeňském, ve Středočeském kraji a na Vysočině.
Firmy mohou využít kombinaci zvýhodněného úvěru s ročním nulovým úrokem, a to až na 90 procent způsobilých nákladů a výkonnostního finančního příspěvku, který se po splnění stanovených energetických cílů úspory vyplácí formou odpuštění části jistiny, v tomto případě do výše 20 procent způsobilých nákladů. Mezi investice, které program hodlá podpořit, patří například renovace budov včetně zateplení. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) tyto investice podpoří konkurenceschopnost firem.
"Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů v evropském energetickém mixu a geopolitické šoky přirozeně rozkolísávají ceny energií a ztěžují i jejich předvídatelnost do budoucna. Jedním ze systémových opatření na minimalizaci těchto negativních dopadů je restart úspěšného úvěrového programu Nové úspory energie," řekl předseda představenstva NRB Tomáš Nidetzký.
Při vyhodnocování projektů bude zásadním podkladem energetický posudek, který vyčísluje očekávané úspory energie a pomáhá investici správně nastavit. NRB nabízí zpracování posudku prostřednictvím programu ELENA (European Local Energy Assistance), který kryje až 90 procent nákladů na energetické poradenství. Zájemcům je k dispozici odborná poradenská podpora, která pomáhá s přípravou energetického posouzení i návrhem celého projektu.
Peníze na program Nové úspory energie pocházejí z evropského Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který má skončit příští rok. NRB dosud poskytla firmám na podporu energetických úspor 2,4 miliardy korun.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 6. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
Počet shlédnutí: 23