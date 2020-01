Příspěvek na podporované zdroje by měl klesnout o pětinu

Praha 19. ledna (ČTK) - Příspěvek podporovaným zdrojům energie by se mohl od roku 2021 snížit ze současných 47 miliard korun zhruba o pětinu až 30 procent. Méně by měl zaplatit stát, který ročně vydává 27 miliard, i koneční spotřebitelé, kteří přispívají zhruba 20 miliardami Kč. V pořadu Otázky Václava Moravce to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Většina dotací směřuje na obnovitelné zdroje energie, kam patří solární elektrárny bioplynové stanice, biomasa nebo vodní elektrárny.

Podle ministra je tzv. překompenzace otázkou dalších jednání v příštích týdnech. "Jednáme se všemi zainteresovanými stranami. Musíme si už pro jednou říci, aby ten gigantický účet nebyl jen na bedrech spotřebitelů, firem a státního rozpočtu, ale musí se rozložit i mezi investory," podotkl ministr.

Dotace takzvaným podporovaným zdrojům energie vyplácí od roku 2013 Operátor trhu s elektřinou na základě cenového rozhodnutí ERÚ. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Většina dotací směřuje na obnovitelné zdroje energie. Dotace na takzvanou zelenou energii tvoří převážnou část výdajů z rozpočtové kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu.

Snížení příspěvku na obnovitelné zdroje, který v současnosti tvoří 13 procent ceny, kterou spotřebitelé platí za elektřinu, by mohlo kompenzovat očekávaný růst silové elektřiny, která není regulovaná a odvíjí se od ceny na evropském trhu. Silová elektřina by mohla zdražit v souvislosti s útlumem jaderných elektráren v Německu i zdražováním emisních povolenek.

"Že to (zvýšení) je velmi pravděpodobný scénář, o tom není nejmenších pochyb. Zaprvé proto, že se utlumuje uhlí, zadruhé Německo jde cestou útlumu jádra a fakticky začne nastávat v Evropě jiný model, kdy se z čistých exportérů začnou stávat hospodářství na hraně soběstačnosti, případně budou muset elektřinu dovážet. To samo o sobě, když ještě připočteme pravděpodobně rostoucí cenu emisních povolenek, půjde nahoru," uvedl Havlíček.

V minulém roce se cena elektřiny na maloobchodním trhu zvýšila o více než desetinu. V prosinci rostla podle ČSÚ o 12,3 procenta.

