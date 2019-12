Příspěvek na fotovoltaiku bude od pondělí až 150.000 korun

Praha 1. září (ČTK) - Více peněz na fotovoltaické systémy a nové bonusy při současné výměně kotle za ekologičtější slibuje od pondělí 4. září Nová zelená úsporám. Zažádat o příspěvek od státu má být jednodušší, Státní fond životního prostředí (SFŽP) totiž spustil nový web, kde zájemci najdou všechny informace na jednom místě. Na podporu zateplování a obnovitelných zdrojů energie stát v tomto programu vyplatil od roku 2014 zhruba 2,38 miliardy korun.

Novinkou je příspěvek až 150.000 korun na pořízení fotovoltaické elektrárny s výkonem více než 4000 kWh za rok. Tento systém je podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) vhodný u domácností s větší spotřebou energie, jako jsou vícegenerační domy nebo rodiny s dětmi. "Vyrobenou energií je možné vytápět dům, ohřívat vodu i dodávat elektřinu do vnitřních rozvodů. Přebytky energie se akumulují a mohou posloužit například na dobití elektromobilu," popsal možné využití ministr. O příspěvek na fotovoltaiku mohou žádat i lidé, kteří si už tento systém v minulosti s podporou státu pořídili a nyní ho chtějí rozšířit.

Druhou změnou jsou větší výhody pro ty, kdo se zároveň rozhodnou pro výměnu kotle za ekologicky šetrnější a budou na ni čerpat kotlíkovou dotaci. Tito lidé získají navíc speciální bonus až do 40.000 korun. "Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel. Žadatel si tedy může požádat letos na podzim o kotlíkovou dotaci a třeba na jaře příštího roku o dotaci na zateplení. Po dokončení projektu mu vyplatíme jak dotaci na zateplení, tak i bonus za výměnu kotle," upřesnil ředitel SFŽP Petr Valdman. Bonus se týká jen těch žádostí, které budou podané od 4. září, ne těch, které do Nové zelené úsporám podali lidé už dříve.

Usnadnit zájemcům o příspěvek rozhodování pomůže nový web, na kterém jsou informace o tom, na co lze čerpat peníze, za jakých podmínek a kde žádost podat. Valdman uvedl, že na webu je také seznam firem a specialistů, kteří mají s Novou zelenou úsporám zkušenosti. Seznam vznikl na přání lidí, kteří se setkali s odmítavými reakcemi firem nebo s jejich neznalostí problematiky. Není ale závazný, je možné si vybrat i jiného dodavatele, upozornil ředitel SFŽP.

V Nové zelené úsporám bylo od roku 2014 schváleno téměř 22.000 žádostí s částkou 4,86 miliardy korun, skutečně proplaceno bylo k 31. srpnu přes 14.200 žádostí za zhruba 2,38 miliardy. Program je financovaný z prodeje emisních povolenek, jejichž cena může kolísat. Předběžný odhad částky, která půjde na Novou zelenou úsporám, je kolem 19 miliard korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13.9.2017

Datum uveřejnění: 1. září 2017

Poslední změna: 13. září 2017

