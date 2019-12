Priority ministra Brabce pro rok 2017

„Pro občany spustíme další vlnu kotlíkových dotací a nový program „Dešťovka“, zrychlíme a zjednodušíme proces posuzování vlivů na životní prostředí a přitvrdíme v boji se smogem,“ říká ministr Brabec.

Boj se smogem spolu s 2. vlnou kotlíkových dotací, nový program pro občany na hospodaření s dešťovou vodou – „Dešťovka“, zrychlení a zjednodušení procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), realizace stovek konkrétních projektů v boji se suchem, efektivní a rychlé čerpání evropských dotací z OPŽP 2014-2020 a řešení problémů v oblasti životního prostředí nejen ve velkých městech, ale i v malých obcích - to jsou priority ministra Brabce pro letošní rok.

Ministr životního prostředí dnes představil priority svého rezortu pro rok 2017. Mezi ně patří boj se smogem, zrychlení procesu EIA nebo také vyhlášení stávajících a nových programů pro občany jako kotlíkové dotace či nový program na hospodaření s dešťovou vodou „Dešťovka“.

Novela zákona EIA – zrychlení a zjednodušení procesu EIA

„Evropská komise nám do května letošního roku uložila povinnost zapracovat novou evropskou legislativu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí do českého práva. Využili jsme této možnosti pro další úlevu v oblasti tohoto náročného procesu. Snížíme počet záměrů, které budou muset podléhat EIA, a to až o několik tisíc ročně. Máme zanalyzováno, že to nebude mít žádný dopad na naše životní prostředí, ale zásadně to uleví menším stavebníkům, kteří nebudou muset projít zdlouhavým schvalovacím procesem. Ten také zkrátíme o nejméně 45 dní, což je u menších projektů dost významný posun, a dáme procesu jasnější pravidla. Další změnu přinese změna stavebního zákona, která umožní povolovací procesy zkoordinovat do jednoho. Díky tomu nebudeme na výstavbu dálnice čekat 20 let, ale samozřejmě že to předpokládá jak dobrou práci investorů, tak profesionalitu úředníků,“ komentuje změny v oblasti práva EIA ministr Brabec. Projednání novely zákona EIA bylo zahájeno tento týden ve sněmovně.

Celé znění tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí naleznete zde.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí 3.2.2017

