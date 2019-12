Příliš drahé teplo, jenom ceny dřevních paliv klesají

Praha 9. května 2019 - Příliš drahé teplo? Všechno se zdražuje, jen ceny dřevních paliv klesají.

Zima byla teplotně nadprůměrná, roční vyúčtování přesto většinu domácností nepotěší. Rostly totiž ceny elektřiny, uhlí i plynu a zdražovaly také teplárny. Změna dodavatele přitom pomůže jen krátkodobě, protože zdražovat budou dříve či později všichni. Majitelé rodinných domů však mohou ušetřit, pokud příští rok vsadí na dřevo, dřevní pelety nebo brikety. Cenu dřeva tlačí dolů kůrovcová kalamita a v jednání je snížení DPH na 10 %. Navíc dřevní pelety je možné nakupovat do zásoby již na jaře za výhodnější ceny, letos klesly až o 20 %.

Přelom roku 2018 a 2019 přinesl dramatické zdražování cen za teplo. Elektřina zdražila v průměru o 13 %, hnědé uhlí i dálkové teplo dodávané z tepláren až o 10 %, v průměru o pět procent rostly také ceny plynu. Ani do budoucna se nedá očekávat, že by dodavatelé teplo zlevňovali. Za zdražováním stojí růst cen uhlí na světových trzích a rapidní zdražení emisních povolenek v zemích Evropské unie.

Jak snížit náklady na topení?

Změna dodavatele elektřiny, plynu nebo tepla, k níž na přelomu roku přistoupilo rekordní množství zákazníků, pomůže jen dočasně. V konkurenčním boji mají výhodu velké firmy, které dokážou udržet ceny na původní hodnotě o něco déle, protože mají nakoupeno do zásoby za nižší ceny. Nakonec však budou muset s ohledem na vývoj na celosvětových trzích postupně zdražit všichni, malí i velcí hráči.

V čím dál náročnějším boji s vysokými cenami tepla mají výhodu majitelé rodinných domů, kteří mohou při pohledu na letošní nedoplatky v ročním vyúčtování učinit zlomové rozhodnutí a úplně změnit zdroj vytápění. Jako nejvýhodnější se totiž do budoucna jeví přechod od přímotopů, topného oleje nebo uhlí na dřevo, respektive moderní a komfortní dřevěné pelety. "Náklady na topení v běžném rodinném domě se s peletami pohybují mezi 25 až 30 tisíci Kč ročně a palivo je možné objednat kdykoliv v sáčcích nebo v cisterně, která je nafouká přímo vedle kotle," říká Ing. Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta.

Ve srovnání se všemi jinými zdroji tepla klesala během uplynulé topné sezony jedině cena dřeva. Na rozdíl od elektřiny a plynu jeho cenu netlačí nahoru rostoucí ceny a snižující se zásoby uhlí. Za klesajícími cenami dřeva stojí v České republice i kůrovcová kalamita, která přinesla také slibný návrh Ministerstva zemědělství na snížení DPH z 15 na 10 % na všechna dřevní paliva, tedy palivové dřevo, pelety a brikety. To by mohlo zajistit nízké ceny i do budoucna.

Ceny pelet padají o 20 %

Nejlevnější je topit dřevem, většina domácností však očekává nejen nízkou cenu, ale také komfort. Ideálním řešením jsou automatické peletové kotle nebo kamna - jejich majitelé topí dřevem, ale bez práce. Nemusejí štípat ani přikládat, malé lisované dřevěné válečky se dopraví do kotle automaticky, kotel se sám zapaluje i čistí, teplota se reguluje přes pokojový termostat. Všestranné výhody topení dřevem jsou přitom zachovány - od výhodné ceny až po nízké emise.

Dřevní pelety je ideální nakupovat na jaře, kdy na pilách klesá cena dřevní piliny, což je vstupní surovina pro pelety. Zatímco ještě loni se zlevňovalo v průměru o 15 %, letos řada výrobců mohla snížit ceny o pětinu oproti topné sezoně. „Od dubna jsme v průměru zlevnili o 20 % oproti zimním cenám. Pomohl nám razantní pokles cen pilin a hoblin na tuzemském trhu,“ uvádí Ing. Martin Černý, jednatel uničovské firmy BIOMAC, tuzemského výrobce dřevních pelet a briket.

Sezónní slevy pelet od dubna do června využijí nejlépe ti majitelé rodinných domů, kteří vybudovali vedle kotelny i silo dostatečně velké, aby naskladnili pelety na celou topnou sezónu. Obrovský zájem o dodávky paliva na příští zimu zaznamenali také na Valašsku, ve společnosti Waldera. „Do konce května u nás zákazníci nakoupí nejlevněji, ceny letos padají o 20 %. Slevy využijí vždy stovky zákazníků, naše domácí prodeje v tomto období překračují 1500 tun měsíčně,“ uvádí ředitel Marek Řebíček.

Při závozu paliva na celou topnou sezonu navíc zákazníci často ušetří za dopravu. „Ceny pelet jsme snížili a navíc v jarním období nabízíme dopravu dvou a více palet zdarma, pokud zavážíme do vzdálenosti 20 kilometrů od našeho prodejního místa,“ říká Bc. David Vágner, zástupce českého výrobce a distributora briket a pelet značky SAVERBRIK, která má více než 50 prodejních míst po celé ČR.

Průměrný rodinný dům s kotlem o výkonu 25 kW spotřebuje za topnou sezonu 4 až 5 tun pelet. Musí ovšem jít o pelety vysoké kvality, které mají dobrou výhřevnost. Poznáte to podle kulatého razítka certifikace ENplus A1. Kdo používá kotel i na ohřev vody, musí přičíst jednu tunu navíc. „Letos se budou jarní ceny kvalitních pelet A1 pohybovat mezi 5 a 6 tisíci Kč za tunu,“ odhaduje Stupavský. Jakmile se přiblíží začátek topné sezony, ceny opět porostou.

Přechod od uhlí k peletám usnadní kotlíkové dotace

V českých rodinných domech, chatách a chalupách najdeme už 30 000 automatických peletových kotlů a kamen. Tisíce dalších Čechů si plánují peletový kotel pořídit, dokud jsou k dispozici tzv. kotlíkové dotace. Ministerstvo životního prostředí počítá do roku 2020 s výměnou až 100 tisíc kotlů. Na rozdíl od předchozích výzev není v letošní poslední - třetí vlně kotlíkových dotací již možné financovat tzv. kombinované kotle na uhlí a biomasu. „Očekáváme, že si zhruba třetina žadatelů zvolí kotel na biomasu, tedy na dřevní pelety, brikety nebo kusové dřevo,“ odhaduje Stupavský. Z dotace je možné pokrýt až 85 % nákladů nebo 127.500 Kč na nový kotel, ale také stavební úpravy v kotelně, úpravu komína nebo vybudování palivového sila pro celoroční zásobu pelet.

www.ceska-peleta.cz

Facebook: Přátelé Tety Pelety

Klastr Česká peleta

Klastr Česká peleta dlouhodobě spolupracuje s výrobci i distributory s dřevními palivy a kotli na biomasu na českém trhu a disponuje jedinečným přístupem ke statistikám. Zasazuje se o zvyšování kvality české výroby pelet, spravuje a přiděluje mezinárodní certifikaci ENplus. Předseda Klastru Ing. Vladimír Stupavský je ve vedení Evropské rady pro pelety (European Pellet Council), která certifikaci ENplus vyvinula a prosadila na mezinárodní úrovni.

Zdroj: Tisková zpráva Klastru Česká peleta 9.5.2019

