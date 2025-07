Prezident Pavel podepsal zákon urychlující povolování paroplynových elektráren

Praha 26. června (ČTK) - Prezident Petr Pavel podepsal novelu energetického zákona přezdívanou lex plyn, která má urychlit povolování výstavby nových paroplynových elektráren. Informoval o tom dnes na webu Hrad. Paroplynové elektrárny mají zajistit dostatečnou kapacitu pro výrobu elektřiny při očekávaném nadcházejícím útlumu uhelných zdrojů. Novela může zkrátit povolovací procesy až o pět let. Podle dřívějšího vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) se Česko díky tomu vyhne závislosti na dovozu elektřiny ze zahraničí.

Novela ve schválené podobě také ruší individuální kontroly výnosnosti a přiměřenosti státní podpory části solárních elektráren z doby solárního boomu v letech 2009 až 2010. Tyto kontroly měly státu ušetřit peníze z rozpočtu na jejich podporu. Sněmovna je do zákona vložila už v předchozí novele energetického zákona. Senát je chtěl vypustit už tehdy, ale poslanci ho přehlasovali. Teprve na druhý pokus, v lex plyn, se podařilo Senátu tento návrh prosadit.



Novelu ve Sněmovně předložila skupina poslanců v čele s ministrem průmyslu Lukášem Vlčkem (STAN). Plynové zdroje mají podle předkladatelů hrát také klíčovou roli jako záloha schopná stabilizovat proměnlivou výrobu z obnovitelných zdrojů.



Novela například předpokládá, že investor do plynové elektrárny bude muset v žádosti o autorizaci uvést informaci o předpokládaném výběru dodavatele této elektrárny. Žadatel také bude muset po dobu výstavby a údržby takové elektrárny plnit požadavky na bezpečnostní zájmy státu, které mu stanoví ministerstvo průmyslu.



Energetický regulační úřad bude moci podle předlohy v případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu uložit držiteli licence na výrobu elektřiny povinnost vyrábět elektřinu nad rámec licence. Předkladatelé to zdůvodňují tím, že vzhledem k vysokému podílu uhelných zdrojů na výrobě elektřiny existuje riziko, že neřízené odstavení uhelných zdrojů by mohlo ohrozit spolehlivost dodávek elektřiny. Výrobce elektřiny, na kterého tato povinnost dopadne, bude mít právo na úhradu ztráty nebo přiměřeného zisku.



Na návrh hospodářského výboru Sněmovna vložila do zákona zákaz takzvaných mařičů energie. Jde o zařízení na maření přebytečné energie hlavně v situacích, kdy je cena elektřiny záporná. Dnešní podepsaný zákon vrací možnosti Prahy, Brna a Ostravy vydávat své vlastní stavební předpisy. Sněmovna je při schvalování předchozí novely energetického zákona vinou legislativně technické chyby vypustila.



Novela současně zařazuje výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů s výkonem nad 15 megawatt mezi stavby pro energetickou bezpečnost. V případě větrných elektráren se bude limit vztahovat k celému větrnému parku.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26. 6. 2025

