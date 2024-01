Přes 300 stravovacích provozů na Moravě a ve Slezsku separuje kuchyňský odpad se službou „Třídím gastro“

Už více než tři stovky gastroprovozů na Moravě a ve Slezsku se zapojily do projektu „tridimgastro.cz“ společnosti Energy financial group (EFG). V rámci tohoto projektu je svážen veškerý kuchyňský odpad do bioplynových stanic EFG Rapotín BPS či EFG Vyškov BPS. Separované kuchyňské zbytky tak díky zodpovědnému nakládání nekončí na skládkách, ale slouží k výrobě nízkoemisního biometanu, elektřiny a tepla. Pro další zvyšování povědomí o třídění gastroodpadu chystá skupina EFG ve spolupráci s vybranými gastroprovozy instagramové soutěže o hodnotné ceny.

V českých gastroprovozech, jako jsou jídelny, restaurace, vývařovny a hotely, se ročně vyhodí až 27 tisíc tun potravin. Aby toto množství biologicky rozložitelného odpadu neskončilo bez užitku na skládkách, mají stravovací zařízení již několik let povinnost oddělovat kuchyňský odpad od běžného komunálního odpadu. S plněním této povinnosti pomáhá nyní již ve více než 300 gastroprovozech na Moravě a ve Slezsku projekt „tridimgastro.cz" skupiny EFG. Účelným odklonem potravinových zbytků ze skládek do bioplynových stanic předcházejí zapojené podniky nejen obrovskému plýtvání, ale také škodlivým dopadům na životní prostředí.

„Veškeré nezkonzumované zbytky pokrmů a nezpracované suroviny rostlinného i živočišného původu jsou v restauračním provozu obvykle problematické, především z hlediska hygieny. Díky službě ‚Třídím gastro' je však můžeme snadno separovat do speciálních sběrných nádob, které jsou opatřeny těsněním i uzavírací sponou proti šíření zápachu. Tyto nádoby jsou pravidelně vyměňovány za prázdné a hygienicky vyčištěné. Svozem potravinového odpadu do nedaleké bioplynové stanice navíc snižujeme množství odpadu na skládkách a podílíme se na výrobě zelené energie,“ uvádí Jan Malý, šéfkuchař restaurace Perk v Šumperku.

Obdobně se do projektu recyklace kuchyňského odpadu zapojila také například restaurace Long Story Short v Olomouci. „Oceňujeme, že ‚Třídím gastro' zajišťuje nejen technickou, ale i legislativní stránku procesu. Zejména díky poskytování evidence svezených odpadů a součinnosti při ročním hlášení odpadů do systému ISPOP, nám odpadnou mnohé starosti spojené s nakládáním s odpady,“ říká Petr Heneš, šéfkuchař restaurace Long Story Short.

V rámci zvyšování povědomí o třídění kuchyňského odpadu se skupina EFG letos také chystá uspořádat ve spolupráci s gastroprovozy soutěže na sociální síti Instagram. Spuštění první šestidenní instagramové výzvy na profilu „Třídím gastro“ přitom proběhne již v nejbližší době s šumperským hotelem Perk. Sledující profilu s názvem @tridimgastro.cz se díky soutěži budou moci zapojit do slosování o hodnotné výherní ceny, které hotel poskytne.

Projekt tridimgastro.cz odstartoval v květnu roku 2021 na Šumpersku. Během dvou let provozu se do něj zapojilo více než dvacet českých měst a obcí v Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Nádoby na gastroodpad, kam lze ukládat například potraviny po datu spotřeby, zbytky vařeného jídla, pečivo, ovoce a zeleninu nebo sedliny kávy a čaje, a to i s původním obalem (mimo skla), se tak nacházejí například v Olomouci, Přerově, Šumperku, Uničově, Velké Bystřici, Lošticích, Lutíně, Velkém Týnci a dalších obcích regionu. Mezi třemi sty gastroprovozy, které třídí kuchyňské zbytky, jsou mimo jiné i olomoucké podniky Lobster Family restaurant nebo Bistro Helen.

Zdroj: Tisková zpráva Energy Financial Group a.s. (EFG) 24. 1. 2024

