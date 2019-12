Přerov kvůli rostoucímu množství bioodpadu rozšíří kompostárnu

Přerov 10. září (ČTK) - Technické služby města Přerova kvůli rostoucímu množství sváženého bioodpadu investují bezmála 14 milionů korun do zvýšení kapacity městské kompostárny. V místní části Žeravice byla kompostárna zprovozněna v roce 2016 s kapacitou 2000 tun bioodpadu ročně, později byla zvýšena na 3500 tun a po dalším rozšíření to bude od příštího roku 6000 tun. ČTK to dnes sdělil jednatel Technických služeb města Přerova Bohumír Střelec.

Kapacita kompostárny už podle něj nestačí na likvidaci velkého množství bioodpadu z přerovských domácností. "Proto máme nový projekt na rozšíření kompostárny, která by měla mít už začátkem května příštího roku kapacitu 6000 tun bioodpadu ročně,"uvedl Střelec.

Kvůli rozšíření budou v areálu kompostárny vybudovány další zpevněné plochy na uložení odpadu a dělníci postaví železobetonové boxy, které budou sloužit k dozrávání kompostu. Zvětšení kompostárny přijde technické služby na 13,5 milionu korun, přičemž dotace ze Státního fondu životního prostředí bude činit 3,4 milionu korun.

V Přerově je rozmístěno 424 nádob na bioodpad, do nichž Přerované nosí biologické zbytky ze svých domácností. Odměnou jim je pak kompost, který si mohou od jara do konce podzimu za symbolickou cenu od technických služeb koupit a hnojit jím své zahrádky.

Kromě hnědých popelnic je na veřejných stanovištích v Přerově také 863 kontejnerů na směsný komunální odpad, 331 nádob na plast, 346 na papír, 257 na sklo, 22 na kov, 20 na jedlý olej, 18 na drobné elektro a 48 na textil. Navíc jsou samostatné nádoby na komunální odpad i na bioodpad přistaveny u všech obydlených rodinných domů v Přerově a v jeho místních částech.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 10.9.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 10. září 2019

Poslední změna: 16. září 2019

Počet shlédnutí: 134