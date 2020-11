Přerov investuje desítky milionů do nového systému odpadů

Přerov 14. listopadu (ČTK) - Přerovská radnice chce investovat desítky milionů korun do nového systému na svoz odpadů. Jeho součástí má být unikátní svozová technika, velkokapacitní ergonomické kontejnery, chytrá technologie na evidenci výsypů i plánování svozových tras. Radní už záměr podpořili, teď se ještě čeká na verdikt zastupitelů, kteří se sejdou v pondělí 7. prosince. ČTK o tom informovala mluvčí radnice Lenka Chalupová. Změny v odpadovém hospodářství dělají i další města v okolí, například Hranice se pustily do rozsáhlého čipování všech popelnic ve městě.

Společný projekt města a technických služeb počítá s pořízením speciálních nádob na plasty, kov, papír, sklo, bioodpad i komunální odpad a také s nákupem dvou vozidel. "Nádoby, které máme v plánu koupit, jsou pro uživatele snadno přístupné a zároveň dovolí zabudování technologií, jako jsou čipy pro monitoring zaplněnosti, software umožňující plánovat řidičům svozových vozů optimální trasy či evidenci odpadních nádob," uvedl primátor Petr Měřínský (ANO).

Do projektu chce město vstoupit pořízením kontejnerů na tříděný odpad, které přijdou na 10 milionů korun, technické služby by podle dohody koupily nádoby na komunální odpad a auta za 20 milionů. Městu se však díky schválené dotaci ze Státního fondu životního prostředí vrátí 85 procent z nákladů a technickým službám 25 procent.

Projekt by začal nákupem specializovaných aut. "Jedná se o vozidla, která jsou vybavena bočním výsypem nádob, není tak potřeba další obsluhy, která by s nádobami manipulovala. Ve voze je pouze řidič, který z kabiny obsluhuje robotizovanou ruku," uvedl náměstek Technických služeb města Přerova Tomáš Lolek. Auto bude mít například také oddělitelný zásobník na slisovaný odpad o objemu asi 20.000 litrů.

Město následně pořídí dva typy velkoobjemových kontejnerů, větší o objemu 3000 litrů bude určen na plast, obalové kovy či papír, menší o objemu 2000 litrů pro bioodpad a sklo. Jejich součástí je pedál pro snadné otevření a hygienický přístup do nádoby. V první fázi by se na konci roku 2021 dostalo do přerovských ulic 322 nádob, jimiž by bylo osazeno zhruba 70 procent stávajících stanovišť na separovaný odpad.

Přerované nyní odpady odevzdávají do odpadových nádob o objemu 1100 litrů nebo ve dvou sběrných dvorech, které provozují Technické služby města Přerova. Systém podle zástupců města není efektivní a ekonomický. Nádoby například nejsou vyvezeny včas nebo naopak v době svozu nejsou zcela naplněny. Nový systém by měl množství odpadů v nádobách monitorovat a organizovat efektivní svozové trasy.

