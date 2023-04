Premiér uvítal dohodu s EK ohledně budoucnosti aut se spalovacími motory

Praha 25. března (ČTK) - Za naplnění jednoho z výsledků českého předsednictví EU označil premiér Petr Fiala (ODS) páteční dohodu Německa s Evropskou komisí (EK), která se týká zachování aut se spalovacími motory i po roce 2035. Expremiér a předseda ANO Andrej Babiš naopak řekl, že takovým slibům nevěří a že je třeba "zelený fanatismus" revidovat. Uvedli to dnes v reakcích pro ČTK.

"Vítám, že se v EU podařilo dosáhnout dohody ohledně závazných podmínek pro syntetická paliva do motorů osobních aut. Znamená to, že se nové spalovací motory budou moci prodávat i po roce 2035," napsal ČTK premiér prostřednictvím vládního mluvčího Václava Smolky.

Dohodu o možnosti registrovat nové vozy se spalovacími motory, pokud budou používat uhlíkově neutrální paliva, označil Fiala za důležitý úspěch, "protože se tím naplňuje jeden z vysledků našeho předsednictví v Radě EU". "Díky tomu získáme také lepší výchozí podmínky pro vyjednávání o navrhované normě Euro 7," dodal premiér.

Podobně se vyjádřil i ministr dopravy Martin Kupka (ODS), podle něhož se podařilo dosáhnout dohody na právní závaznosti výjimky pro syntetická či uhlíkově neutrální paliva. Celé téma bude podle ministra možné uzavřít pravděpodobně už v příštím týdnu a zaměřit se pak na změnu návrhu o emisní normě Euro 7, která by měla od roku 2025 mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Česko ji požaduje změnit, aby neohrožovala občany v dostupnosti především malých aut.

Babiš telefonicky ČTK řekl, že slibům Evropské komise a jejího místopředsedy Franse Timmermanse nevěří. "V minulosti mluvili o biopalivech druhé a třetí generace, při nahrazení výroby elektřiny z uhlí o technologiích, které neexistují," uvedl Babiš. Syntetické palivo stojí aktuálně 235 korun za litr, podotkl. "Zelený fanatismus, který likviduje Evropu, průmysl a zemědělství, nedopadne dobře, bude tady plno nezaměstnaných," varoval expremiér. Doufá, že volby do Evropského parlamentu přístup EK změní a plán EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality bude rozumně revidován.

Exministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) naopak dohodu ocenil. "Je to dobrý krok, který částečně napravuje chyby českého předsednictví EU," napsal ČTK Brabec. Podobně jako Babiš ovšem poznamenal, že syntetická paliva jsou zatím v komerčním měřítku stále hudbou budoucnosti. "Vždyť jeden litr tohoto paliva dnes stojí kolem 230 korun," dodal exministr.

Svaz průmyslu a dopravy ČR uvítal, že automobilky by tak konečně měly brzy přesně vědět, jaké regulaci se budou muset přizpůsobit. Možnost využití syntetických paliv po roce 2035 svaz vnímá jako určitý doplněk vedle elektromobility či vodíku. "V současnosti ale platí, že pro automobilový průmysl je naléhavější problematika emisních norem Euro 7, jejíž první návrh je pro nás neakceptovatelný," připomněl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek další kontroverzní návrh Evropské komise, který má mimo jiné omezit emise vypouštěné do ovzduší, a to nejen z výfuků, ale také brzd a pneumatik. Návrh kritizují česká vláda i automobilky jako nereálný.

Timmermans a německý ministr Volker Wissing dopoledne oznámili, že Německo a EK urovnaly spor o konec vozů se spalovacími motory. Wissing uvedl, že po roce 2035 bude dál možné nově registrovat vozy se spalovacími motory, pokud budou tankovat uhlíkově neutrální paliva. Německý ministr sdělil, že se Německo s EK dohodlo na konkrétních procedurálních krocích a konkrétním závazném harmonogramu. "Chceme, aby byl proces dokončen do podzimu 2024,“ zdůraznil.

Berlín začátkem března znovu otevřel pravidla dohodnutá v říjnu za českého předsednictví, která měla po roce 2035 prakticky znemožnit prodej nových aut se spalovacími motory. Obsahovala sice výjimky pro využívání syntetických paliv, Německo však s jejich zněním nebylo spokojeno. K jeho požadavkům se přidaly i další země jako Itálie, Polsko a také Česko, které už po skončení svého předsednictví nemuselo plnit moderátorskou roli v rámci EU.

