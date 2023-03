Premiér Fiala: Návrh emisní normy Euro 7 je třeba významně změnit

Praha 23. března (ČTK) - Evropskou komisí navrhovanou emisní normu Euro 7, která by měla od roku 2025 mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, je podle premiéra Petra Fialy (ODS) třeba významně změnit, aby neohrožovala občany v dostupnosti především malých aut. Před dnešním odletem na evropský summit ministerský předseda novinářům řekl, že české diplomatické úsilí se setkává s velkým porozuměním. "Myslím, že se podaří vytvořit silnou skupinu států, které ve výsledku upraví normu tak, aby byla příznivá pro náš automobilový průmysl a naše občany," uvedl.

Foto: Capri23auto@Pixabay.com



Do konce je podle Fialy třeba dovést zákaz spalovacích motorů od roku 2035, kde Česko dosáhlo v průběhu vyjednávání dílčí úspěchy, například v povinnosti znovu se vrátit k rozhodnutí v roce 2026 a případně postup revidovat. Premiér ovšem nepředpokládá, že by to bylo tématem nynější vrcholné schůzky, neboť úroveň, na které se tato věc řeší, je jiná. "Debata, která se vede teď, je o možnosti využívat dál motory, které používají syntetická paliva, to je jedna z věcí, kterými jsme se zabývali v rámci našeho předsednictví. Formulace umožňující využívání syntetických paliv v návrhu jsou, ale nejsou dostatečnou zárukou, že to tak v praxi bude, proto se otevřela příležitost, abychom spolu s dalšími zeměmi tuto možnost upravili," konstatoval Fiala.

O možnosti využívání syntetických paliv v nových autech po roce 2035 podobně jako Česko hovoří také Německo. Tamní ministr dopravy Volker Wissing již na počátku března řekl, že spor je na dobré cestě k vyřešení. Mluvčí Wissingova ministerstva ve středu v souvislosti s nadcházejícím summitem řekla, že hledání kompromisu ještě více pokročilo, ale že celá věc je mimořádně složitá. Německo stejně jako Česko odmítá tento zákaz podpořit, pokud nebude možné v autech využívat syntetické palivo jako náhradu za benzin a diesel vyráběný z fosilních surovin.

Na znění normy, která má od roku 2035 výrazně prodražit emise z automobilové dopravy, a prakticky tím znemožnit prodej nových aut se spalovacími motory, se členské státy dohodly již během loňského českého předsednictví. Pravidla už schválil i Evropský parlament. Skupina zemí včetně Česka a Německa se ale letos postavila proti. Syntetická paliva, označovaná často jako e-paliva, jsou vyráběná chemickou cestou bez použití ropy. Zatímco běžný benzin či diesel vzniká rafinací ropy, umělá paliva vznikají chemickou reakcí vodíku a oxidu uhličitého. Pokud je při výrobě využita energie z obnovitelných zdrojů včetně takzvaného zeleného vodíku, je palivo považováno za uhlíkově neutrální.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 3. 2023

Tweet

Datum uveřejnění: 23.3.23

Poslední změna: 27.3.2023

Počet shlédnutí: 0