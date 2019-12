Pražský magistrát chystá výstavbu nové kompostárny

Praha 5. června (ČTK) - Pražský magistrát chystá výstavbu nové kompostárny. Stát by mohla na pozemcích v Horní Ladě v Praze 14. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Na kolik výstavba vyjde a kdy by začala, zatím není jasné. Kromě kompostárny plánuje vedení města stavbu bioplynové stanice v Malešicích. První kompostárnu spustila Praha v roce 2017 ve Slivenci.

Nové zařízení bude podle Hlubučka schopno zpracovat 15.000 tun bioodpadu ročně. Do kompostárny by lidé zejména z okrajových částí Prahy mohli vozit trávu, listí nebo štěpku.

Z centra by byl bioodpad odvážen do nové bioplynové stanice. V centru totiž lidé a restaurace vyprodukují zejména tzv. gastroodpad, který není vhodné vozit do kompostárny. Stanice by mohla být v Malešicích a měla by produkovat stlačený plyn pro pohon vozidel a také elektrickou energii. Pražské služby (PSAS) si nechávají vypracovat studii, která ukáže, kde by mohla bioplynová stanice stát, jak bude fungovat a na kolik vyjde.

Kromě slivenecké kompostárny mají lidé možnost objednat si kontejnery na kompost, které jednou za 14 dní PSAS vyváží. Nádoby jsou uzpůsobeny tak, aby byl biodpad provzdušněný a aby byla z odpadu odvedena vlhkost. Za uplynulých sedm let bylo svezeno celkem 47.000 tun biologicky rozložitelného odpadu. Nejvíce to bylo v roce 2017, kdy v hnědých popelnicích skončilo 8000 tun bioodpadu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 6.6.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 5. června 2019

Poslední změna: 6. června 2019

Počet shlédnutí: 1218