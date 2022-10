Pražský magistrát chce snížit náklady na vytápění získáváním tepla z Vltavy

Praha 18. srpna (ČTK) - Úřední budovy pražského magistrátu by v budoucnu mohla vytápět tepelná čerpadla získávající teplo z vltavské vody. Tendr na přivaděč vody chce město vypsat do konce letošního roku a v první polovině příštího stavbu uskutečnit. Nová technologie by mohla přinést výraznou úsporu při vytápění. ČTK to sdělil mluvčí Prahy Tadeáš Provazník. Magistrát podle něj připravuje v souvislosti s energetickou krizí i další úsporná opatření, dodávky elektřiny i plynu má město zatím zajištěny.

Foto: Drahunkas@Pixabay.com



Teplo získávané z vody pomocí tepelných čerpadel může podle Provazníka nahradit vytápění plynem v úředních budovách magistrátu, pokud má Vltava teplotu alespoň kolem pěti stupňů Celsia, což bývá i při současných mírnějších zimách. "Pokud by byl dobudován přivaděč vltavské vody v příštím roce, v následujících letech by pak mohla být úspora díky vytápění tepelnými čerpadly na vltavskou vodu až 30 procent," uvedl mluvčí.

Magistrát zvažuje také to, že sníží v zimě teplotu v budovách. "Podle propočtů bychom byli schopni při snížení teploty o dva stupně Celsia snížit celkovou spotřebu asi o deset procent, avšak vše bude záležet na konkrétních podmínkách v budovách a dalších náležitostech," uvedl a dodal, že v přípravě je také materiál pro zaměstnance, jak se chovat úsporně na pracovišti.

V minulosti uskutečněné změny podle Provazníka přinesly asi třicetiprocentní úspory při srovnání let 2012 a 2021. "Například se jednalo o náhradu kotlů za energeticky efektivnější typy, zavedení systému proměnné regulace otáček vzduchotechnických jednotek a podobně," uvedl. Doplnil, že město také u asi 80 procent svítidel v úředních budovách přešlo na úsporné LED žárovky.

Magistrát má pro sebe a svoje příspěvkové organizace podle mluvčího zajištěny dodávky elektřiny od firmy PRE do konce letošního roku a plynu od Pražské plynárenské do konce příštího. Po skončení stávajících kontraktů převezme nákup komodit od magistrátu nově zřízená příspěvková organizace Pražské společenství obnovitelné energie. Ta bude mít na starosti také například instalaci solárních panelů na střechy městských budov.

Město se chce podle schválené klimatické strategie v budoucnu zaměřit na vlastní produkci tepla. Zdroj plynu má zajistit budovaná bioplynová stanice v Ústřední čistírně odpadních vod. Další má vzniknout v Chrástu za Prahou rozšířením již existujícího zařízení, jehož nákup městští zastupitelé schválili v červnu. Plánovaná výstavba v dosud nevyužitém území Bubny-Zátory a také části Dejvic a Veleslavína by mohly v budoucnu získávat teplo s pomocí tepelných čerpadel z odpadních vod.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18. 8. 2022

