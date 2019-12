Pražské služby: Pětinu směsného odpadu v Praze tvoří bioodpad

Praha 19. března (ČTK) - Téměř pětinu komunálního odpadu v Praze tvoří biologicky rozložitelný odpad. Tento odpad, který by bylo možné využít k výrobě kompostu, tak končí ve spalovně. ČTK to sdělily Pražské služby (PSAS), které zajišťují v hlavním městě svoz odpadu. V loňském roce svozové firmy odvezly z kontejnerů a popelnic na směsný odpad 264.234 tun odpadu.

Lidé mají možnost objednat si kontejnery na kompost, které jednou za 14 dní PSAS vyváží. Nádoby jsou uzpůsobeny tak, aby byl bioodpad provzdušněný a aby byla z odpadu odvedena vlhkost. Za uplynulých sedm let bylo svezeno celkem 47.000 tun biologicky rozložitelného odpadu. Nejvíce to bylo v roce 2017, kdy v hnědých popelnicích skončilo 8000 tun bioodpadu.

Cena za zapůjčení kontejneru na kompost se liší podle velikosti zapůjčené nádoby a doby objednaného svozu. Za sezonní svoz, tedy od začátku dubna do konce listopadu, zaplatí lidé za 120litrový kontejner 782 korun, za objemově dvojnásobnou nádobu 1251 korun. Za celoroční svoz bioodpadu z popelnice o objemu 120 litrů 1170 korun a kontejneru o objemu 240 litrů 1872 korun. Sezonní svoz je určen primárně pro zahrádkáře, celoroční svoz pak pro domácnosti, kde vzniká tento odpad po celý rok.

Do odpadu na kompostování patří listí, posekaná tráva, zbytky ovce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky pečiva nebo například zvadlé rostliny. "V domácnostech tento druh odpadu vzniká nejčastěji v kuchyních. Bioodpad nelze zaměňovat za gastro odpad. Do našich nádob nepatří živočišné tuky a oleje, maso, masové omáčky, vývary, exkrementy masožravých zvířat, obalové materiály nebo uhynulá zvířata. Takto kontaminovaný odpad nelze zkompostovat," upozornil mluvčí PSAS Radim Mana.

Pražané mohou kompostovat i sami. Magistrát a některé městské části v minulých letech nabídly lidem zapůjčení takzvaných kompostérů, které po nějaké době lidé získali do svého vlastnictví. Pražané mohou rostlinný odpad odevzdávat také ve sběrných dvorech, do velkoobjemových kontejnerů a od července 2017 také do kompostárny ve Slivenci.

V loňském roce slivenecká kompostárna přijala celkem 2162 tun odpadu od firem i drobných zahrádkářů a vyprodukovala 200 tun hotového kompostu. Pražané mohou v kompostárně uložit 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu a za každých pět kilogramů si po roce odnést jeden kilogram hotového kompostu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20.3.2019

