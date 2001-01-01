biom.czzprávy z tiskuPražané loni vyhodili asi 256.000 tun směsného odpadu, více třídili

Zprávy z tisku

Pražané loni vyhodili asi 256.000 tun směsného odpadu, více třídili

Praha 4. února (ČTK) - Pražané v loňském roce vyhodili 255.928 tun směsného odpadu, o 319 tun více než o rok dříve. Přibylo vytříděného odpadu, a to o 3592 na 87.131 tun. Největší nárůst byl u bioodpadu. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil Alexandr Komarnický, mluvčí městské firmy Pražské služby (PSAS). Malešická spalovna podle něj také vyrobila nejvíce elektrické energie v historii.

 
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
 

"Největší nárůst jsme zaznamenali u bioodpadu. Do hnědých nádob nashromáždili lidé 19.871 tun zbytků rostlinného původu. Více se vytřídilo papíru, plastu, nápojových kartonů i kovu," uvedl mluvčí. Ředitel firmy Patrik Roman dodal, že hnědých popelnic na bioodpad je nyní v metropoli asi 47.000 a další budou přibývat.

Rekordní byl podle Komarnického rok pro malešickou spalovnu, která využívá spalování odpadu pro výrobu tepla a elektrické energie pro více než 20.000 pražských domácností. Loni takto zužitkovala 389.560 tun odpadů, z toho 255.928 tun směsi od obyvatel města a zbytek od dalších subjektů. "PSAS díky tomu dodaly do distribuční sítě cca 85.250 megawatthodin elektřiny a 849.134 gigajoule tepla," sdělil mluvčí. Spalovna se podle něj dostala na finální požadovanou kapacitu po modernizaci provozu dokončené v roce 2023.

Pracovníci PSAS mají v části města na starosti také pouliční koše, ze kterých vyvezli 4385 tun odpadků. Starali se o 642.000 metrů čtverečních zeleně. Kromě toho na pokyn městské Technické správy komunikací (TSK) čtyřikrát důkladně vyčistili hlavní silniční tunely a 30krát nasadili techniku a pracovníky pro čištění komunikací od sněhu.

Letos podle Romana firma plánuje rozšířit svůj vozový park o další nízkoemisní vozidla i stroje. Další modernizace čeká i spalovnu a firma plánuje zahájit roky odkládanou přestavbu bioplynové stanice v Chrástu u Poříčan na Nymbursku, kterou magistrát koupil v roce 2022. Po přestavbě bude kromě rostlinného schopná zpracovat i živočišný odpad, město do ní plánuje svážet zbytky z restaurací a jídelen.

PSAS na základě desetileté zakázky od magistrátu zajišťují svoz a zpracování odpadu pro asi 70 procent metropole, zbylé části města na základě stejného kontraktu obsluhují firmy AVE, Ipodec a Komwag. Od roku 2018 je jediným vlastníkem PSAS firmy Praha. Současná smlouva na svoz odpadu skončí letos, město se svojí firmou od 1. srpna uzavře nový desetiletý kontrakt, podle kterého by pod PSAS měl postupně přejít téměř veškerý svoz.

Svoz odpadu v Praze (v tunách):

Rok

Papír

Plast

Sklo

Tetrapak

Kov

Bioodpad

Tříděný celkem

Směsný celkem

2017

22.488

13.897

16.617

981

144

n/a

 

54 127

250.198

2018

23.602

14.689

17.396

1000

262

n/a

56 949

253.801

2019

24.703

15.677

18.429

1081

421

n/a

60.311

255.514

2020

23.947

15.458

18.437

1120

629

4995

64.587

257.754

2021

24.729

16.039

19.048

1116

757

6435

68.124

260.547

2022

25.766

16.625

19.141

1127

831

12.846

76.335

256.010

2023

26.817

17.141

19.336

947

925

15.265

80.431

253.806

 

2024

27.812

19.002

18.882

233

954

16.656

83.539

255.609

2025

27.962

20.047

17.943

266

1042

19.871

87.131

255.928

Zdroj: PSAS

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 2. 2026

 


Datum uveřejnění: 4.2.26
Poslední změna: 11.2.2026
Počet shlédnutí: 0