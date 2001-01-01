Zprávy z tisku
Pražané loni vyhodili asi 256.000 tun směsného odpadu, více třídili
Praha 4. února (ČTK) - Pražané v loňském roce vyhodili 255.928 tun směsného odpadu, o 319 tun více než o rok dříve. Přibylo vytříděného odpadu, a to o 3592 na 87.131 tun. Největší nárůst byl u bioodpadu. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil Alexandr Komarnický, mluvčí městské firmy Pražské služby (PSAS). Malešická spalovna podle něj také vyrobila nejvíce elektrické energie v historii.
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
"Největší nárůst jsme zaznamenali u bioodpadu. Do hnědých nádob nashromáždili lidé 19.871 tun zbytků rostlinného původu. Více se vytřídilo papíru, plastu, nápojových kartonů i kovu," uvedl mluvčí. Ředitel firmy Patrik Roman dodal, že hnědých popelnic na bioodpad je nyní v metropoli asi 47.000 a další budou přibývat.
Rekordní byl podle Komarnického rok pro malešickou spalovnu, která využívá spalování odpadu pro výrobu tepla a elektrické energie pro více než 20.000 pražských domácností. Loni takto zužitkovala 389.560 tun odpadů, z toho 255.928 tun směsi od obyvatel města a zbytek od dalších subjektů. "PSAS díky tomu dodaly do distribuční sítě cca 85.250 megawatthodin elektřiny a 849.134 gigajoule tepla," sdělil mluvčí. Spalovna se podle něj dostala na finální požadovanou kapacitu po modernizaci provozu dokončené v roce 2023.
Pracovníci PSAS mají v části města na starosti také pouliční koše, ze kterých vyvezli 4385 tun odpadků. Starali se o 642.000 metrů čtverečních zeleně. Kromě toho na pokyn městské Technické správy komunikací (TSK) čtyřikrát důkladně vyčistili hlavní silniční tunely a 30krát nasadili techniku a pracovníky pro čištění komunikací od sněhu.
Letos podle Romana firma plánuje rozšířit svůj vozový park o další nízkoemisní vozidla i stroje. Další modernizace čeká i spalovnu a firma plánuje zahájit roky odkládanou přestavbu bioplynové stanice v Chrástu u Poříčan na Nymbursku, kterou magistrát koupil v roce 2022. Po přestavbě bude kromě rostlinného schopná zpracovat i živočišný odpad, město do ní plánuje svážet zbytky z restaurací a jídelen.
PSAS na základě desetileté zakázky od magistrátu zajišťují svoz a zpracování odpadu pro asi 70 procent metropole, zbylé části města na základě stejného kontraktu obsluhují firmy AVE, Ipodec a Komwag. Od roku 2018 je jediným vlastníkem PSAS firmy Praha. Současná smlouva na svoz odpadu skončí letos, město se svojí firmou od 1. srpna uzavře nový desetiletý kontrakt, podle kterého by pod PSAS měl postupně přejít téměř veškerý svoz.
Svoz odpadu v Praze (v tunách):
Rok
Papír
Plast
Sklo
Tetrapak
Kov
Tříděný celkem
Směsný celkem
2017
22.488
13.897
16.617
981
144
n/a
54 127
250.198
2018
23.602
14.689
17.396
1000
262
n/a
56 949
253.801
2019
24.703
15.677
18.429
1081
421
n/a
60.311
255.514
2020
23.947
15.458
18.437
1120
629
4995
64.587
257.754
2021
24.729
16.039
19.048
1116
757
6435
68.124
260.547
2022
25.766
16.625
19.141
1127
831
12.846
76.335
256.010
2023
26.817
17.141
19.336
947
925
15.265
80.431
253.806
2024
27.812
19.002
18.882
233
954
16.656
83.539
255.609
2025
27.962
20.047
17.943
266
1042
19.871
87.131
255.928
Zdroj: PSAS
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 2. 2026
Poslední změna: 11.2.2026
Počet shlédnutí: 0
