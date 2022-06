Praha zvýší kapitál Pražských služeb o 159,2 milionu Kč na 2,79 miliardy korun

Praha 17. června (ČTK) - Praha navýší základní kapitál své firmy Pražské služby (PSAS) o zhruba 159,2 milionu na více než 2,79 miliardy korun. Peníze budou sloužit na pořízení bioplynové stanice v Chrástu u Poříčan. Rozhodli o tom na dnešním nočním zasedání městští zastupitelé. Cílem projektu je podpořit využití bioodpadu a zvýšit nezávislost Prahy na dodávaném plynu z Ruska. PSAS vlastní město, mají na starosti svoz odpadu a provozují spalovnu v Malešicích.

Foto: www.farmtec.cz



Z celkové částky půjde na koupi samotné bioplynové stanice 89,4 milionu korun. Zbylých 69,8 milionu korun pak budou stát přilehlé pozemky, které budou moci být v budoucnu využity. Zemědělskou bioplynovou stanici je podle dokumentu možné rychle přestavět a využívat v ní gastroodpad vytříděný v metropoli.

Stanice je podle schváleného dokumentu dobře dopravně dostupná a cesta k ní nevede zastavěným územím. V současné době je napojována na nedalekou plynovou soustavu, přičemž byl také již změněn územní plán, což umožní přestavbu. Z gastroodpadu vyrobený bioplyn lze po úpravě vtláčet do plynové sítě, anebo plnit do automobilů ve formě BioCNG.

Město dříve uvažovalo o stavbě nové stanice v areálu malešické spalovny. V porovnání s koupí a přestavbou stanice v Chrástu by však podle dokumentu stavba trvala déle. V Malešicích k tomu podle města hrozí, že se proti stavbě postaví obyvatelé a navíc ji neumožňuje územní plán, který by bylo třeba změnit. To může v krajním případě zabrat i několik let.

Materiál na zastupitelstvo předložil náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09), ale původně ho připravil náměstek Petr Hlubuček (STAN). Ten však ve čtvrtek na funkci rezignoval kvůli obvinění v korupční kauze kolem pražského dopravního podniku.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 17. 6. 2022

Tweet

Datum uveřejnění: 17.6.22

Poslední změna: 21.6.2022

Počet shlédnutí: 6