Praha 5. května (ČTK) - Hlavní město zvažuje, že by od soukromého majitele koupilo bioplynovou stanici ve středočeských Přibyšicích, kam nyní vyváží odpad z gastronomických provozů. Zároveň je ve hře stavba vlastní stanice na pozemcích u spalovny v Malešicích, v úvahu by připadal i nákup jiné stanice ve středních Čechách a její úprava pro potřeby města. ČTK a Deníku to dnes řekl primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN). Dodal, že Pražské služby dostaly za úkol zpracovat analýzu různých variant pořízení stanice.

O plánu postavit bioplynovou stanici mluví město delší dobu a její pořízení je součástí klimatické strategie, kterou by mělo vedení Prahy v nejbližší době schvalovat. Město již začalo zkušebně sbírat odpad z restaurací a jídelen, který má stanice využívat. Nyní se odváží právě do Přibyšic, kde se nachází bioplynová stanice vlastněná zahraničními majiteli.

Podle Hlubučka město zvažuje různé alternativy pořízení stanice. Postavit ji by bylo výhodné v tom, že by na ni mohl magistrát čerpat evropské dotace až do výše 80 procent nákladů. Ty se podle náměstka odhadují na 600 milionů korun. Nevýhodou novostavby je to, že by trvala roky. Na nákup stanice, který by vyšel také na stovky milionů korun, by si naopak město dotaci vzít nemohlo, ale stanici by mělo hned.

"Pražské služby dostaly za úkol udělat průzkum variant," řekl náměstek. Dodal, že mezi oběma zmíněnými možnostmi může být další, a to zakoupení stanice, která není určena ke zpracování gastro odpadu, ale zemědělských plodin. Tu by následně město předělalo a na přestavbu by mohlo žádat o evropskou dotaci.

Bioplynová stanice by vyráběla biometan označovaný jako bioCNG, využitelný například vozy městských firem jako Pražské služby, které do areálu spalovny sváží odpad. Zbytkový produkt, takzvaný digestát, tedy fermentační zbytek, by pak mohl být používán jako hnojivo.

