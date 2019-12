Praha zaplatí za svoz bioodpadu v budoucnu 226 milionu Kč

Praha 20. června (ČTK) - Pražský magistrát za svoz bioodpadu v letech 2020 až 2026 zaplatí 226,13 milionu korun. Praha využije opční právo smlouvy s konsorciem Pražské odpady 2016-2025. Rozhodli o tom dnes pražští zastupitelé. Od schváleného kroku si město slibuje zlevnění svozu bioodpadu pro obyvatele až o polovinu. Možnost celoplošného sběru bioodpadu městu ukládá zákon, využití kontejneru na bioodpad nebude pro Pražany povinné. Město zároveň zvažuje zdražení svozu komunálního odpadu.

"Předmětem zakázky je zajištění sběru, svozu a dalšího nakládání, zejména kompostováním, biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu," píše se v dokumentu, který schválili zastupitelé. Ke snížení množství biologického odpadu v komunálním odpadu se Praha zavázala v roce 2016 v Plánu odpadového hospodářství.

Město chce nabízet možnost dalšího odvozu bioodpadu, který si lidé nyní musí objednat u Pražských služeb. Ty službu nabízejí od 1346 korun ročně při odvozu 120litrového kontejneru jednou za 14 dní, do 8611 korun při svozu z nádoby o objemu 240 litrů dvakrát týdně. Po odhlasované změně by služby měly být za poloviční ceny.

Celkové náklady města na zavedení nové služby za zvýhodněnou cenu se podle materiálu mohou pohybovat mezi 40 a 50 miliony korun za rok, peníze magistrát získá zdražením svozu směsného odpadu. O něm dnes zastupitelé nejednali. Tuto možnost vzali pouze na vědomí v pondělí pražští radní. Svoz směsného odpadu by mohl zdražit o 30 procent. Nyní domácnosti měsíčně od 86 do 5737 korun.

Právě možnost zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu kritizovali opoziční zastupitelé. "Zvyšujete cenu za svoz komunálního odpadu a schováváte to za to, že se snižuje cena za svoz bioodpadu. Buďme upřímní, bude to na základě toho, že se zvedne cena za svoz komunálního odpadu," řekla opoziční zastupitelka Alexandra Udženija (ODS).

S Udženijí nesouhlasil náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). "To jsou dvě různé věci," řekl. Podle něj je v černých kontejnerech na směsný odpad až 40 procent bioodpadu. "Občan, který třídí, nezaplatí ve výsledku nic navíc," dodal.

Loni lidé v metropoli vyprodukovali 321.183 tun odpadu, o rok dříve to bylo 304.325 tun. Vytříděného odpadu bylo v roce 2018 celkem 56.949 tun, tedy 18 procent. Nejvíce se třídí papír.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21.6.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 20. června 2019

Poslední změna: 27. června 2019

Počet shlédnutí: 175