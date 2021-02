Praha vyzvala vládu k ukončení využití uhlí již v roce 2033

Praha 15. února (ČTK) - Vedení Prahy vyzvalo vládu, aby Česká republika přestala využívat uhlí již v roce 2033, nikoli o pět let později jak jí doporučila Uhelná komise. Zároveň chce, aby vláda řešila sociální situaci občanů, kteří budou útlumem těžby a spalováním uhlí postiženi. Pro přechod na nízkoemisní energetiku má využít peníze z fondů EU. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Praha před asi dvěma roky vyhlásila klimatický závazek, kdy chce snižovat emise v ovzduší.

Foto: pixel2013@Pixabay.com



"Chceme-li zmírňovat dopady změny klimatu, musíme co nejrychleji snižovat emise skleníkových plynů - 60 procent emisí CO 2 Prahy je způsobeno dodávkou elektřiny a tepla vyráběných z uhelných zdrojů. Proto je pro Prahu tak důležité, aby k odstavení využívání uhlí došlo co nejdříve," řekl Hlubuček. Praha prý přispěje k rozvoji obnovitelných zdrojů elektřiny například jejich instalací na městské budovy.

V případě, že začne stát ihned pracovat na nahrazení uhlí bezemisními a nízkoemisními zdroji, ukončení provozu uhelných elektráren v roce 2033 podle vedení města nijak neohrozí energetickou bezpečnost ČR. Pokud by vláda čekala s odstavováním uhelných zdrojů 17 let, nesplnila by ČR svůj klimatický závazek. Provoz uhelných elektráren pak v tomto období bude kvůli vzrůstajícím cenám emisních povolenek značně nákladný.

Pražští zastupitelé v roce 2019 vyhlásili v Praze klimatický závazek, při kterém chce vedení města do roku 2030 snížit množství emisí oxidu uhličitého o 45 procent a do roku 2050 chce, aby byla metropole bezuhlíková.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 2. 2021

