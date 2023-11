Praha spustí v několika městských částech zkušební svoz kuchyňských zbytků

Praha 11. listopadu (ČTK) - Hlavní město Praha a jím vlastněná firma Pražské služby (PSAS) začnou v blízké době v osmi menších městských částech na východním okraji metropole testovat, jak funguje svoz kuchyňských zbytků ze speciálních popelnic. Projekt tento týden schválili městští radní a má trvat rok a půl. V budoucnu chce vedení magistrátu svoz zavést na celém území města. Testování se uskuteční v Běchovicích, Dolních Počernicích, Dubči, Kolodějích, Kolovratech, Královicích, Nedvězí a Újezdu nad Lesy, které mají dohromady asi 26.000 obyvatel.

Foto: Archiv CZ Biom



"Předpokládaná cena je kolem dvou milionů korun a pilotní projekt bude trvat asi jeden a půl roku. Ze zjištěných dat potom budeme vycházet při zavedení celopražského svozu gastroodpadu," uvedla náměstkyně pražského primátora Jana Komrsková (Piráti). "Bude to fungovat v rodinných zástavbách nějakou sdílenou popelnicí," dodala.



Obyvatelé budou podle schváleného dokumentu do nových nádob vyhazovat kuchyňské zbytky rostlinného i živočišného původu i prošlé potraviny v původním obalu. "Veškerý odpad by byl do nádob umísťován v jakémkoli typu sáčku. Tím bude zamezeno nadbytečnému znečištění nádoby, vzniku zápachu a bude zajištěn uživatelský komfort," stojí v dokumentu. Svoz popelnic bude s frekvencí jednou týdně, v létě dvakrát týdně.



Praha zatím nemá vlastní bioplynovou stanici, která by dokázala zpracovat živočišný odpad. Plánuje k tomu upravit stanici v Chrástu u Poříčan na Nymbursku, kterou magistrát koupil loni v létě za 159,2 milionu korun. Do té doby poputuje podle Komrskové odpad jinam. "Budeme ho svážet do jiných bioplynových stanic, například do Mladé Boleslavi, kde se nedávno otevřela a kde PSAS mají kontrakt," řekla.



Jednání s městskými částmi bylo podle ní poměrně dlouhé. "Jsou tam různé negativní konotace ze strany občanů, ale věřím, že i nějakou kampaní, která probíhala, se to snad podařilo odstranit, ale každá novinka s sebou nese jisté obavy. Věřím, že budou vyvráceny," zakončila.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 11. 2023

